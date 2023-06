Italienische Pasta-Klassiker: Die drei beliebtesten Original-Rezepte

Das Wichtigste in Kürze Pasta geht bekanntlich immer! Deshalb haben wir eine Rezeptsammlung für drei klassische Pasta-Variationen zusammengestellt: Spaghetti nach Art Bolognese, Alio e Olio sowie Carbonara.

Von Fleisch , über Knoblauch bis in zu Käse : Hier ist für jeden Pasta-Liebhaber etwas dabei. Ganz gleich ob für ein gemütliches Familienessen oder ein geselliges Abendessen mit Freunden.

Wir enthüllen die Geheimnisse, wie du Spaghetti Carbonara, Bolognese und Aglio e Olio so meisterhaft zubereitest, als wärst du in den charmanten Gassen Italiens!

Tauche ein in die verführerische Welt der Pasta und lerne drei echte italienische Klassiker kennen, die du ganz einfach in deiner eigenen Küche zubereiten kannst. Von Spaghetti Aglio e Olio über die cremige Spaghetti Carbonara bis hin zur herzhaften Spaghetti Bolognese - eine breite Palette an Pasta wartet darauf, von dir gekocht zu werden. Bist du bereit für einen kulinarischen Ausflug nach Italien? Dann schnapp dir den Kochlöffel und los geht's!

1. Spaghetti Bolognese

Spaghetti Bolognese - der zeitlose Klassiker auf jeder italienischen Speisekarte! Ursprünglich stammt das beliebte Gericht aus der Region Emilia-Romagna. Genauer gesagt aus der italienischen Stadt Bologna, die für ihre reiche kulinarische Tradition bekannt ist. Neben saftigem Hackfleisch wird die Bolognese mit Sellerie, Paprika und Karotten verfeinert, die ihr eine Extraportion Geschmack verleihen. Serviert wird die Sauce auf al dente gekochten Spaghetti. Optional auch auf Tagliatelle. Ob für ein gemütliches Familienessen oder ein geselliges Abendessen mit Freunden - mit unseren Spaghetti Bolognese zauberst du ein Stück italienische Küche auf deinen Teller, das jedem schmeckt!

2. Spaghetti Aglio e Olio

Ähnlich wie der Cheeseburger in Amerika oder das Chili con Carne in Südamerika sind Spaghetti Aglio e Olio neben Spaghetti Bolognese ein weiteres mediterranes Meisterwerk! Im Gegensatz zur Bolognese ist Aglio e Olio jedoch ein vegetarisches Meisterwerk! Der Ursprung dieses einfachen, aber geschmacklich unschlagbaren Gerichts liegt in den Küstenregionen Italiens, insbesondere in Neapel. Die Zubereitung ist denkbar einfach: Knoblauch (Aglio) und Olivenöl (Olio) bilden die Grundlage dieser köstlichen Pasta-Kreation. Mit der Zugabe von saftigen Kirschtomaten, Schalotten und weiteren passenden Zutaten wird Spaghetti Aglio e Olio zu einem geschmacklichen Höhepunkt. In diesem Rezept von Frank Rosin wird die Zubereitung Schritt für Schritt erklärt!

3. Spaghetti Carbonara

Last but not least: Spaghetti Carbonara! Ursprünglich aus den lebhaften Straßen Roms stammend, hat sich dieses kultige Gericht einen festen Platz in den Herzen der Pasta-Liebhaber rund um den Globus erobert. Was macht es so besonders? Es ist die wunderbare Kombination aus Eiern, Pecorino Romano-Käse, knusprigem Speck und einer großzügigen Prise gemahlenem schwarzen Pfeffer, die hier den Takt angibt.

In dieser cremigen Pasta-Kreation fehlt es nicht an traditionellen Zutaten wie Hackfleisch oder Knoblauch – nein, die wahre Magie liegt in der Kombination dieser einfachen, aber geschmacklich kraftvollen Komponenten. Diesen Leckerbissen darfst du dir nicht entgehen lassen!

