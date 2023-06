Hitzewelle in Deutschland: 7 wertvolle Tipps für die schnelle Abkühlung

In Deutschland erwarten uns wieder Temperaturen von deutlich über 30 Grad. Was hilft bei einer Hitzewelle? Wir zeigen euch Tipps und Tricks, wie du deine Wohnung und dich selbst von innen am besten abkühlen kannst.

Effektive Tipps: So bleibst du cool in deiner Wohnung

Wenn es draußen heiß ist, heizen sich in der Regel auch die eigenen vier Wände auf. Vor allem in Dachgeschoßwohnungen ist es daher wichtig, die Luft im Innenraum möglichst kühl zu halten. Denn ansonsten besteht die Gefahr von Kreislaufbeschwerden. Wir haben für die heiße Zeit draußen Tipps gesammelt, wie du es dir drinnen kühl machst.

1. Kühl, ohne Ventilator: So lüftest du optimal

Die ewige Frage: Lüften oder Fenster zu lassen? Die Fenster solltest du nur am frühen Morgen öffnen und einmal kräftig durchlüften. Dann lüftest du erst wieder spätabends - so gelangt nämlich die warme Luft nicht in deine Wohnung. Öffne deine Fenster zudem so weit wie möglich, um viel Luft auf einmal in die Räume zu bekommen. Querlüften mit gegenüberliegenden Fenstern sorgt außerdem für einen kühlen Luftstrom - ganz ohne Ventilator. Du kannst deine Fenster im Sommer - möglichst vor Sonnenaufgang oder nur kurz danach - auch bis zu 25 Minuten am Stück offenlassen. Am besten sogar die ganze Nacht. Achte nur darauf, sie rechtzeitig zu schließen, bevor die stickige Sommerhitze in die Wohnung kommt.

2. Rollos oder Alufolie: Raum dunkel halten

Wenn du es schaffst, die heiße Sonneneinstrahlung abzumildern, heizt sich die Luft bei heißen Temperaturen nicht so stark auf. Hierfür bieten sich Rollos am Fenster, beziehungsweise Markisen auf dem Balkon oder der Terrasse an. Wen du keine Jalousien oder Rolläden hast, um die Sonne auszusperren, gibt es für dich eine Alternative: Bring Alufolie an deine Fensterscheiben an. Hierdurch werden die Sonnenstrahlen - und damit auch die Hitze - nach außen reflektiert.

3. Richtiges Verhältnis: Außentemperatur - Raumtemperatur

Raum- und Außentemperatur sollten am Besten maximal sieben Grad auseinanderliegen. So sorgst du für ein angenehmes Raumklima in der Wohnung.

4. Optimales Schlafklima

Auch während du schläfst, kannst du deine Zimmer kühl halten: Probiere es mit einem nassen Laken, das du vor die Fenster hängst: Die Feuchtigkeit verdunstet und kühlt dadurch die Luft ab. So verbesserst du ganz leicht das Raumklima. So kannst du deutlich besser schlafen trotz Hitze. Und: Statt der Bettdecke reicht schon ein dünnes Laken aus. Das kannst du vor dem Schlafen in die Kühltruhe legen. Dieser Effekt ist allerdings nur von kurzer Dauer. Aber zum Einschlafen hast du es dann kühl.

5. Luftfeuchtigkeit im Blick behalten

Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 40 bis 60 Prozent liegen. Wird es zu trocken, helfen Luftbefeuchter, Zimmerpflanzen oder -brunnen.

6. DIY-Klimaanlage

Klimaanlage schnell selber bauen: Wenn du in einen Eimer seitlich Löcher schneidest und Rohre hineinsteckst, dann einen Ventilator in den Deckel montierst, Eiswürfel in den Eimer füllst und schließlich den Ventilator anschaltest, strömt kalte Luft aus den Rohren in den Raum. So baust du dir ganz schnell eine eigene Klimaanlage und sparst dir mit dieser kostengünstigen Alternative auch noch viel Geld.

7. Klimaanlage optimal einstellen

Du hast schon eine Klimaanlage oder arbeitest in einem Raum mit Klimaanlage? Dann achte darauf: Die Lamellen der Klimaanlage sollten so ausgerichtet sein, dass der ganze Raum gekühlt wird. Das funktioniert am besten mit einer steilen Stellung, weil kalte Luft sinkt. Auf diese Weise sitzt auch keiner in der unangenehmen Zugluft.

Hitzetage: Diese Fehler beim Abkühlen vermeiden

Es ist heiß, du möchtest dich abkühlen? Wir haben einige Tipps zum Abkühlen für dich. Ganz oft stellen sich Hitzegeplagete unter die kalte Dusche. Doch Vorsicht: So bekommt der Körper das Signal, dass es kalt ist und heizt sich von innen noch mehr auf. Besser: Lauwarm duschen. So kühlst du ab, ohne gleich wieder aufzuheizen. Den gleichen Effekt haben eiskalte Getränke: Sie signalisieren, dass es kalt ist. Die Körperreaktion: Wärme produzieren. Besser: Lauwarme Getränke.

