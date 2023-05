Hackfleisch-Hacks: 4 geniale Rezeptideen für köstliche Gerichte mit Hackfleisch

Das Wichtigste in Kürze Hackfleisch ist eine vielseitige Zutat, die in vielen verschiedenen Gerichten verwendet werden kann. Von klassischen Rezepten wie Spaghetti Bolognese und Hackbraten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten gibt es unzählige Möglichkeiten, Hackfleisch in der Küche einzusetzen.

In diesem Artikel zeigen wir dir, welche leckeren Gerichte du mit Hackfleisch vom Schwein oder Rind zubereiten kannst und geben dir dazu die passenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen .

Von traditionell über saisonal bis außergewöhnlich, wir haben alle Art von Rezepten für dich. Von Spaghetti & Meatballs à la Corleone aus dem Film "Der Pate" über einen von Asterix und Obelix inspirierten römischen Eintopf bis hin zu einem klassischen Rezept für einen "falschen Hasen" und dem Evergreen: Hackbraten.

Anzeige

Hackfleischgerichte sind sehr vielseitig und schmecken immer! Zudem sind viele Gerichte schnell und einfach in der Zubereitung. Von traditionellen Gerichten wie Spaghetti Bolognese, gefüllte Paprikaschoten mit Hackfleisch und Chili con Carne bis hin zu exotischen Köstlichkeiten wie marokkanischen Tajines gibt es unzählige Möglichkeiten, Hackfleisch lecker zu verarbeiten. Ein weiterer Grund der für Hackfleisch in der Küche spricht: Es ist eine gute Proteinquelle und kann in Kombination mit Gemüse zu einer gesunden Mahlzeit werden. Wir zeigen dir unsere beliebtesten Hackfleisch-Gerichte!

Von der Leinwand in die Küche: Spaghetti & Meatballs à la Corleone

Hol dir den Geschmack der Mafia in deine Küche mit Spaghetti & Meatballs à la Corleone! Dieses klassische italienisch-amerikanische Gericht, das durch den legendären Film "Der Pate" weltbekannt wurde, besteht aus saftigen Hackfleischbällchen mit frischen Kräutern und Knoblauch. Serviert wird es mit perfekt gekochten Spaghetti und einer hausgemachten Tomatensauce, die mit Zwiebeln, Knoblauch und anderen Gewürzen verfeinert wird. Lust es selbst auszuprobieren? Hier kommt das Rezept!

Anzeige

Anzeige

Gemischtes Hack: Wie wäre es mit einem römischen Eintopf?

Der römische Eintopf ist ein bekanntes Gericht aus dem Asterix & Obelix Comic-Universum. In der Geschichte wird der Eintopf von den römischen Soldaten als ihre Hauptnahrungsquelle während ihrer Eroberungszüge genutzt - und der macht angeblich groß und stark! Der Eintopf besteht aus verschiedenen Zutaten wie Gemüse, Fleisch und Gewürzen und wird oft in großen Mengen zubereitet - es muss ja schließlich eine ganze Armee davon ernährt werden! Aber in einer Sache kannst du dir sicher sein - der schmeckt nicht nur den Römern!

Anzeige

Hackfleisch-Gericht aus Asterix und Obelix - probier's mal aus! Rezept Römischer Eintopf Ein leckeres Eintopfrezept inspiriert von der römischen Legion. 09.11.2018

16:30 Uhr

Falscher Hase: Nicht nur an Ostern gut!

Mit einem "Falschen Hasen" zauberst du einen echten Klassiker der deutschen Küche auf den Tisch, der sich besonders in der Osterzeit großer Beliebtheit erfreut! Besonderes Augenmerk solltest du auf das Hackfleisch legen, denn es ist das Herzstück des Gerichts. Es sollte würzig und saftig sein. Kleiner Tipp: Mit einer Prise Senf und Semmelbröseln bekommt es die perfekte Konsistenz.

Anzeige

Anzeige

Hackbraten nach traditioneller Art

Mit einem klassischen Hackbraten kann man fast nie etwas falsch machen. Er wird aus Hackfleisch, meist vom Rind oder Schwein, zubereitet und mit verschiedenen Zutaten verfeinert. Der Hackbraten eignet sich als Hauptgericht und kann mit verschiedenen Beilagen wie Kartoffeln, Gemüse oder Salat serviert werden. Chefkoch Achim Müller verrät dir sein bestes Hackbratenrezept. Der Braten wird mit Petersilie und Essiggurken verfeinert. Dazu gibt es eine Soße mit Crème fraîche. Jetzt ausprobieren!