Grillreinigung ohne Chemie: Tipps für einen blitzsauberen Grill im Handumdrehen

Das Wichtigste in Kürze Je länger Fettrückstände eintrocknen, desto schwieriger lässt sich der Grill reinigen. Daher oberste Regel: Nicht zu lange warten!

Schmutz-Prävention: Grillmatten, Alu- und Edelstahlschalen schützen den Grill vor hartnäckigen Verschmutzungen.

Chemie ist out: Greife beim Putzen lieber zu altbewährten Hausmitteln wie der Zwiebel oder der Drahtbürste.

Bei einem Gasgrill reicht das kurze Aufbrennen auf höchster Stufe - entweder immer vor oder nach dem Grillen.

Anzeige

Endlich wird das Wetter wieder schön und das Leben verlagert sich wieder nach Draußen. Alles ist für die Grillsaison vorbereitet: Der Grill steht, das Fleisch und die Salate sind vorbereitet und das Wetter stimmt ebenfalls. Nun kann der Grillgenuss starten! Aber danach kommt immer das Lästige Putzen. Aber: keine Sorge! Mit diesen 5 einfachen und effektiven Tipps wird das Grillrost wieder sauber.

Grill reinigen: Mit diesen 5 Tipps gelingt es

Ob Fleisch, Bratwurst, Gemüse oder Spargel: Auf den Grill kann man so gut wie alles legen. Nach einer ausgiebigen Grillparty bleibt leider nicht nur schmutziges Geschirr übrig, sondern auch ein dreckiger Grillrost mit eingebrannten Essensresten. Lass das Reinigen diesen Sommer nicht zur Qual werden und achte auf die nachfolgenden Tipps. Für diese Putzhacks kannst du einfache Hausmittel verwenden, die dazu auch noch nachhaltig sind und ohne Chemikalien auskommen.

Anzeige

Anzeige

1. Nicht eintrocknen lassen

Je früher du den Grill nach der Grillsession reinigst, desto besser bekommst du ihn sauber. Diese Faustregel gilt nicht nur beim Reinigen des Grills, sondern auch beim Badputzen, Flecken entfernen oder Geschirr abwaschen. Sollte das eingebrannte Essen länger auf dem Grillrost bleiben, wird die Reinigung besonders langwierig und anstrengend.

2. Grillrost direkt nach dem Grillen einweichen

Direkt nach dem Grillen sollte das Rost in Wasser eingeweicht werden. Falls du kein Spülbecken in angemessener Größe besitzt, kann dir Zeitungspapier helfen. Hierfür wird das bereits abgekühlte Rost in Zeitungspapier eingeschlagen und anschließend bewässert. Das Zeitungspapier sollte nicht zu lange auf dem Rost bleiben, sonst bleibt es daran kleben. Vor dem Abnehmen kann das Papier erneut bewässert werden, damit Schmutz und Papier leichter abgehen. Tipp: Wer einen Garten mit Rasen hat, kann den Grillrost dort nach dem Grillen liegen lassen. Tau und Luftfeuchtigkeit helfen beim Einweichen.

Anzeige

3. Eintrocknen vorbeugen

Damit beim Grillen nicht viel Schmutz am Grillrost hängenbleibt, ist es wichtig diesen vorher mit Öl einzureiben oder mit Backtrennspray einsprühen. Außerdem helfen sogenannte Grillmatten dabei, dass der Rost nicht mit dem Essen in Kontakt kommt. Die Matte kann nach dem Grillen ganz einfach in der Spülmaschine gewaschen werden. Alternativ helfen Aluschalen oder nachhaltige Edelstahlschalen vor dem Schmutz auf dem Grill.

Anzeige

Anzeige

4. Diese Hausmittel wirken schnell

Um den Grill mit natürlichen Mitteln, statt mit Chemieprodukten zu reinigen, kann man beispielsweise zu einer halbierten Zwiebel greifen. Diese wird einfach auf eine Grillgabel gespießt, um anschließend damit den Grillrost zu schrubben. Der Saft der Zwiebel ist optimal zum Reinigen und desinfiziert sogar noch. Auch alte Brötchen oder Brot kann helfen, um hartnäckige Grillreste zu beseitigen. Kaffeesatz wirkt bei dem Grillrost wie ein Peeling und wird am besten mit Einweghandschuhen auf den Rost gerieben. Tipp: Wer keine Drahtbürste zu Hause hat, kann einen zerknüllten Alufolienball für extreme Essensreste verwenden.

5. Zur Not: Chemie

Du hast alles versucht, aber die eingebrannten Fettrückstände und Essensreste wollen einfach nicht verschwinden? Dann hilft nur noch die Chemiekeule: Spezielle Chemiereiniger sind auf Eingebranntes spezialisiert. Dieser Schritt der Umwelt zuliebe allerdings nicht zu häufig zum Einsatz kommen.

So reinigst du den Gasgrill am besten

Einen Vorteil im Reinigen gegenüber anderen Grillgeräten hat der Gasgrill. Dieser kann nach dem Grill einfach geschlossen werden und auf die höchste Stufe gestellt werden. Nach wenigen Minuten kann das Gerät wieder abstellt werden und das Ergebnis ist sichtbar: Die Essensreste wurden vollständig verbrannt und der Ruß lässt sich anschließend mit einer Grillbürste entfernen.

FAQ

Kann ich den Grill auch mit dem Backofenreiniger sauber machen? Ja, ein handelsüblicher Backofenreiniger ist spezialisiert auf Eingebranntes, wie es auch beim Grillen entsteht. Probiere es einfach aus. Wenn dieser auch nichts mehr nützt, solltest du auf einen speziellen Grill-Reiniger zurückgreifen.

Wie bekomme ich Fettreste vom Grill weg? Hartnäckige Rückstände von Steak, Kotelett und Co. rückst du am besten mit einem altbewährten Hausmittel zu Leibe: Essig. Einfach Spülmittel mit Essig im Verhältnis 1:10 mischen und Grillrost sowie Grillboden damit bedecken. Nach 10 Minuten Einwirkzeit lassen sich auf diese Weise Fettreste lösen.