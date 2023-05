Grillgenuss mit Spargel: So gelingt der perfekte Stangenspargel auf dem Grill

Das Wichtigste in Kürze Wer Gemüse grillen möchte, sollte immer darauf achten, es saisonal und möglichst frisch zu kaufen. Das garantiert einen intensiven Geschmack und einen hohen Vitamingehalt.

Der heimliche Star auf dem Frühlingsgrill: Spargel. Er hat im Frühjahr Saison und schmeckt köstlich vom Grill.

Beim Spargelgrillen sind folgende Punkte zu beachten: Du brauchst keine extreme Hitze . Stelle daher den Rost etwas höher oder lege die Spargelpakete eher an den Rand.

Die Grillsaison steht in den Startlöchern und was könnte es Schöneres geben, als den Frühling mit köstlichem gegrilltem Spargel zu begrüßen? Gegrillter Spargel ist nicht nur ein wahrer Gaumenschmaus, sondern auch eine großartige Möglichkeit, das Beste aus der Spargelzeit herauszuholen. Besorge dir jetzt frischen Spargel und probiere es selbst aus!

Tipps und Tricks für den Genuss vom Grill

Gemüse vom Grill darf auf keiner Grillparty fehlen, denn es ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Kein Wunder also, dass es immer mehr tolle Grillrezepte zum Gemüse-Grillen gibt. Gemüse sollte immer saisonal und möglichst frisch gekauft werden, da so der Geschmack am intensivsten ist und der Vitamingehalt am höchsten.

Es muss nicht immer das Gleiche sein

Die Grillsaison beginnt jedes Jahr mit den ersten warmen Sonnentagen. Aber welches Gemüse ist im Frühling saisonal? Ganz klar: Spargel. Jedes Frühjahr freuen wir uns auf die frischen weißen oder grünen Stangen, denn beim köstlichen Spargel-Essen schmecken wir den Beginn der warmen Jahreszeit förmlich. Das einfachste Spargel-Rezept besteht lediglich aus gekochtem Spargel, der mit etwas Butter verfeinert und meist mit Pellkartoffeln gegessen wird. So simpel, und doch so lecker. Aber selbstverständlich gibt es unzählige Rezepte und Variationen von Spargel-Delikatessen: Spargel, der mit Speck umwickelt wird, Spargelsuppe mit Krabben oder Spargel als Beilage zu Hackfleischgerichten – die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt.

Die Spargelzeit fällt ungefähr mit dem Beginn der Grillsaison zusammen. Was liegt also näher als die Idee Spargel zu grillen?

Probiere es mal mit diesem Rezept

Du brauchst:

500 g frischer grüner oder weißer Spargel

25 g Butter

1 Bund Kräuter (Petersilie, Bärlauch, Thymian)

Salz, weißer Pfeffer und Gewürze nach Belieben

Etwas Zitronensaft

Alufolie oder -schale

Grill

Die Vorbereitung

Die Vorbereitungsliste zum Spargel-Grillen ist denkbar kurz: Wasche den Spargel und schäle die Stangen. Anschließend die Kräuter waschen und klein schneiden. Die Butter sollte Raumtemperatur haben, damit sie sich leicht verrühren lässt. Eventuell kurz in ein warmes Wasserbad stellen. Dann die Butter mit den Kräutern und Gewürzen vermischen. Ein Tipp: Falls es einmal schnell gehen muss, kannst du natürlich auch fertige Kräuterbutter verwenden.

Spargel-Schiffchen

Anschließend zwei Lagen Alufolie übereinander legen und an den Enden leicht zusammendrücken, so dass eine Art kleines Schiffchen entsteht. Den Spargel darauf legen und von allen Seiten gleichmäßig mit der Kräuterbutter bestreichen. Ein Tipp: Du kannst den Spargel auch mit Schinken oder Speck umwickeln – köstlich!

Am Rand gelingt er am besten

Verschließe nun die Päckchen gut und platziere diese auf den Grillrost. Ein Tipp: Zum Spargel-Grillen benötigst du keine extreme Hitze. Stelle daher den Rost etwas höher oder gebe die Spargel-Päckchen eher an den Rand. Nach etwa 10 Minuten solltest du die Spargel-Päckchen einmal vorsichtig wenden. Die Garzeit beträgt insgesamt etwa 20 Minuten, kann aber stark variieren, je nach Hitze der Glut, der Höhe des Grillrosts sowie der Dicke der Spargelstangen.

Zu gegrilltem Spargel schmecken Folienkartoffeln ganz hervorragend, aber auch leicht geröstetes Baguette passt prima.

FAQ