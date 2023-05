Grill-Spezial: 5 Profi-Tipps für die ultimative Bratwurst auf dem Rost

Jedes Jahr, wenn die Temperaturen steigen, wächst die Lust auf Grillen. Was wäre da schöner, als eine perfekte Bratwurst? Wir zeigen dir hier, wie sie am besten gelingt und was du dafür beachten solltest.

Für die perfekte Bratwurst brauchst du zunächst ein gutes Bratwurstrezept - sofern man die Bratwurst selber machen will. In der Regel wird aber doch eher der Metzger des Vertrauens für die richtige Wurstsorte zu Rate gezogen. Verzichte auf gepökelte Würste, da sich beim Grillen krebserregende Stoffe bilden können. Krakauer, aber auch Wiener eignen sich somit schon einmal nicht als perfekte Bratwurst.

Marinade muss nicht sein

Frische Bratwurst vom Metzger, Thüringer Rostbratwurst oder Nürnberger Rostbratwurst kommen dagegen bedenkenlos auf den Grill. Im Gegensatz zu Fleisch braucht die perfekte Bratwurst keine Marinade. Ihre Würze erhalten die Grillklassiker bereits bei der Herstellung. Wem der pure Wurstgeschmack nicht ausreicht, der kann die Rostbratwürste auch mit einer selbst gemachten Marinade bestreichen. Aber Vorsicht: Sie darf später nicht in die Glut tropfen.

Richtige Garzeit beachten

Damit am Ende nichts anbrennt, solltest du dir vor dem Kauf eine wichtige Frage stellen: Ist die Wurst schon vorgegart? Bei den meisten eingeschweißten Würsten aus dem Supermarkt ist das der Fall. Bei ihnen verkürzt sich die Grillzeit erheblich: Wichtigstes Kriterium ist hier, dass die Würste innen heiß und außen perfekt gebräunt sind.

Die frische Bratwurst vom Metzger ist dagegen nur dann perfekt, wenn sie innen wirklich gar ist, ohne außen verbrannt zu sein. Der Schwierigkeitsgrad ist hier also etwas höher. Das beste Ergebnis erzielt man mit einer groben Bratwurst, da sie auf dem Grill nicht so schnell platzt. Alternativ kannst du die Bratwurst vorher mit einem scharfen Messer einschneiden, das gilt auch für die vorgekochte Variante.

Die Temperatur macht den Unterschied

Bratwürste gelingen am besten bei gleichmäßiger Hitze. Warte deshalb, bis die Glut vollständig durchgeglüht ist und sich eine weiße Ascheschicht gebildet hat. Der Abstand zwischen Glut und Rost sollte etwa eine Handbreit betragen - auf dieser Höhe solltest du deine Hand etwa drei Sekunden halten können, bevor es zu heiß wird.

Frische Bratwurst hat einen hohen Fettanteil. Ist die Bratwurst angeschnitten, kann das Fett in die Glut tropfen und Asche aufwirbeln. Dabei können krebserregende Stoffe entstehen und die Asche verdirbt die perfekte Bratwurst. Verwende am besten eine Aluschale als Tropfschutz. Benutze zum Wenden unbedingt eine Grillzange und keine Gabel, damit kein weiteres Fett austreten kann.

Ist die Wurst jetzt perfekt?

Bei richtiger Grilltemperatur ist die Bratwurst perfekt, wenn sie gleichmäßig braun und leicht knusprig ist. Ist der Grill zu kalt, besteht die Gefahr, dass die frische Bratwurst nur außen perfekt aussieht, innen aber noch roh ist. Vorgegarte Würste sind höchstens innen kalt, können aber bedenkenlos verzehrt werden.