Genuss unter freiem Himmel: Baue deine eigene DIY-Outdoor-Küche!

Schritt 3: Die Arbeitsfläche soll im modernen Look sein und wird daher aus Beton gegossen. Hierfür muss das Grundgerüst an Porenbeton mit Holzplatten verkleidet werden. In eine der Holzplatten wird ein Loch für den Bierkühler gesägt. Um die Holzplatten wird eine 4 cm hohe Holzverschalung angebracht, damit der Beton hier eingegossen werden kann. © Abenteuer Leben am Sonntag