Gartenarbeit: Das darfst du an Sonn- und Feiertagen im Garten erledigen

Das Wichtigste in Kürze Gartenarbeit ist prinzipiell an Sonn- und Feiertagen nicht verboten.

Ob die Arbeit erlaubt ist oder nicht, hängt von der Lautstärke ab.

Unabhängig von gesetzlichen Regelungen kannst du dich auch mit Nachbarn absprechen.

Viele Haus- und Gartenbesitzer nutzen ihre freien Tage am Sonn- oder Feiertag, um sich ausgiebig der Gartenarbeit zu widmen. Doch dürfen sie das, ohne Ärger mit den Nachbarn zu riskieren? Wir zeigen euch, welche Gartenarbeiten sonntags oder an einem Feiertag erlaubt sind und was ihr lieber auf einen Samstag oder Wochentag verschieben solltet.

Ein Garten braucht viel Pflege

Jeder Garten macht Arbeit. Egal, ob klein oder groß, ob mit Obstbäumen, die beschnitten werden müssen oder nur mit Rasen, der gepflegt werden muss. Und der Garten fragt nicht danach, ob Sonntag oder ein Feiertag ist. Schließlich müssen der Rasen gemäht, das Unkraut gejätet oder die Früchte unabhängig von menschengemachten Ruhetagen geerntet werden. Es gibt dennoch Einschränkungen, die du bei der "ruhetäglichen" Gartenpflege beachten solltest.

Verordnungen für die Gartenarbeit

Ob und wann Gartenarbeit erlaubt ist, hängt von der sogenannten "Geräte-Maschinenlärmschutz-Verordnung" oder "32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes" ab.

Demnach dürfen laute Gartengeräte wie Rasenmäher, Kettensägen oder Laubbläser nur an Werktagen zwischen 9.00 und 13.00 sowie 15.00 bis 19.00 Uhr eingesetzt werden. Ist dein Gartengerät mit einem Umweltzeichen markiert, darfst du es zwischen 07.00 und 20.00 Uhr verwenden.

Wichtig: An Sonn- und Feiertagen sind sämtliche Außenarbeiten mit Gartengeräten nicht erlaubt.

Was passiert, wenn ich trotzdem laute Gartengeräte am Sonntag nutze?

Verstöße gegen die Immissionsschutzverordnung können mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Sollten deine Nachbarn das Ordnungsamt informieren, wenn du z.B. sonntags den Rasen mähst, kann es teuer werden.

Darf ich jetzt sonn- und feiertags gar nicht mehr im Garten arbeiten?

Sonn- und Feiertage sind gesetzliche Ruhetage. An diesen Tagen sollte nicht gearbeitet werden. Das gilt aber im privaten Bereich nur dann, wenn die öffentliche Ruhe gestört wird. Anders ausgedrückt: Sofern ihr die öffentliche Ruhe an einem Sonntag, an Christi Himmelfahrt oder einem anderen Feiertag nicht stört, dürft ihr auch in eurem Garten arbeiten.

Das dürft ihr auch an Ruhetagen im Garten:

Den Rasen Sprengen

Die Blumen düngen oder gießen

Neue Pflanzen setzen oder umtopfen

Den Rasen mit einem Handmäher mähen

Kleine Äste schneiden

Gemüse und Obst ernten

Wie ihr seht, gibt es viele Möglichkeiten, um sich auch an Sonn- und Feiertagen im Garten zu betätigen, alles sollte eben nur leise erfolgen.

Gut zu wissen:

Unter der Woche haben viele Gemeinden eigene Regelungen, was Ruhezeiten angeht. Informiert euch deshalb unabhängig von Sonn- oder Feiertag immer vorher, wann welche Gartenarbeiten durchgeführt werden dürfen. Außerdem solltet ihr gerade bei lauten Arbeiten mit Sägen oder Mähern im Garten Rücksicht auf eure Nachbarn nehmen.