Florida-Urlaub: Acht Reise-Highlights für eine Entdecker-Tour durch den Sunshine State

Das Wichtigste in Kürze Der Bundesstaat Florida liegt im Südosten der USA.

Im " Sunshine State " erwarten dich viele Sonnenstunden, Meer und tierische Action.

Welche Ziele besonders schön sind von Entspannung bis Themenpark - das zeigt unsere Übersicht.

Schon gewusst? Mit etwas Glück siehst du in Florida Delfine , wenn du am Strand den Sonnenuntergang bestaunst.

Die beste Reisezeit für Florida ist im Frühling und Herbst. Von Juni bis November ist Hurrikan-Saison.

Wem Florida zu weit weg ist, kann auch in Europa ähnlich schöne Ziele zu günstigeren Preisen finden

Florida steht für Sonne, Strand und Spaß. Nach Delfinen Ausschau halten, Alligatoren in den Everglades bestaunen, die Villen der Reichen sehen und Action im Vergnügungspark erleben. Was die Top-Ziele für einen Urlaub im Sunshine State der USA sind - das erfährst du hier.

Das sind Floridas schönste Strände

Miami Beach und South Beach : Weißer Strand, azurblaues Meer und dahinter die Partymeile mit Bars, Restaurants und Clubs. An den Stränden von Miami gibt es den ganzen Tag Action. Aber auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Es gibt Wege zum Inline Skaten, Fahrradfahren und Spazieren - immer mit Meerblick. Manche Leute trainieren auch direkt im Outdoor-Gym am Strand - oder spielen im Sand Volleyball. Wer auf nackte Haut und Muskeln steht, ist hier genau richtig. Und auch die typischen Türme der Rettungsschwimmer:innen siehst du hier. Zwischen Strand und dem legendären Ocean Drive liegt der Lummus Park Beach - ein guter Startpunkt für einen Besuch.

Crescent Beach : Dieser Strand ist berühmt für seinen feinen und weichen Pulversand, der aus Quarz besteht. Er liegt an Küste von St. Augustine an Floridas Ostküste.

Siesta Key : Dieser Strand liegt bei Sarasota und ist bei Familien und Paaren beliebt. Love is in the air! Hier heiraten viele Brautpaare. Was weißer ist: Das Kleid der Braut oder der Sand? Gar nicht so leicht zu sagen.

Marco Island : Nur rund 20 Minuten von Naples entfernt treffen sich : Nur rund 20 Minuten von Naples entfernt treffen sich Luxushotels und Natur. Es gibt schicke Resorts und Naturstrände. Du kannst Wildtiere beobachten, Boots-Touren unternehmen oder dich einfach nur am Strand entspannen.

Isla Morada: Ein Trip auf die Florida Keys - das darfst du nicht verpassen. Und dieser Strand mit seinem flachen, klaren Wasser lockt Angel-Fans, lädt zum Schnorcheln und Schwimmen. Allerdings: Einen Platz am Strand zu ergattern, das ist nicht so einfach. Wer genug Budget hat, mietet sich am besten direkt in einem Resort ein am Strand.

Im Meer baden in Florida - das solltest du beachten

In Florida lockt blaues Wasser Badegäste an. Du kannst dort im Meer schwimmen .

Erkundige dich aber vorher, wie die Gegebenheiten für Schwimmer:innen und Wassersportler:innen sind.

Quallen , Rochen und Haie beispielsweise sind ein potenzielles Risiko beim Baden.

Auch Strömungen können gefährlich werden.

Beachte die Warnflaggen . Sie sind wie bei einer Ampel aufgebaut: Bei Grün kannst du gefahrlos ins Meer gehen. Bei Gelb gilt Vorsicht und bei Rot bleibst du lieber am Strand.

Noch mehr Sicherheit: Es gibt auch bewachte Strandabschnitte mit Rettungsschwimmer:innen.

Was ist eigentlich ein Manatee?

Sie haben Kult-Status in Florida: die Manatees (Manatis). Die Seekühe sind unförmige Giganten die bis zu 600 Kilogramm schwer werden. Sie wirken wie ein großer, grauer Kloß im Wasser. Aber sie sind einfach zuckersüß. Seekühe sind sanft und scheu - du brauchst dich nicht vor ihnen fürchten. Sie greifen keine schwimmenden Menschen an. Außerdem sind die Manatees bedroht: etwa durch Motorboote, die sie verletzen. Im Manatee Park in Fort Myers kannst du Seekühe sehen - allerdings eher in der Winter-Saison. Dann suchen die Säugetiere das warme Gewässer in den Kanälen im Park auf. Von April bis November halten sie sich eher an der Küste auf. Sie lieben warmes Wasser!

Orlando: Die Stadt des Vergnügens

Du willst Action und Spaß? Dann führt in Florida kein Weg an Orlando vorbei. Die Stadt ist mit den Themenparks von Wald Disney und Universal Studios ein Magnet für Tourist:innen. Stell dich also auf viele Leute um dich herum ein, wenn du Orlando besuchst. Ruhe am Strand gibt es hier nicht. Die Stadt liegt mehr im Landesinneren. Plane dennoch ein paar Tage für die Stadt ein - und danach Zeit zur Erholung am Meer. Denn die Zeit verfliegt bei den ganzen Attraktionen.

Du interessierst dich für Raumfahrt? Dann besuche den Kennedy Space Center. Hier gibt es Raketen, Simulatoren und Live-Shows.

Wie spannend Wissenschaft und Experimentieren sein kann, erlebst du im Orlando Science Center.

Titanic The Artifact Exhibition: In dieser Ausstellung gibt es Artefakte, die vom Grund geborgen wurden nach dem Untergang des Schiffes.

Blick auf Luxus-Villen am Strand

Traumhafte Villen am Golf von Mexiko - dafür ist die Gegend Port Royal bekannt. Dort Leben die Reichen - wie der Name schon andeutet. Port Royal gehört zur Stadt Naples im Südwesten von Florida. Du kannst mit dem Auto oder Fahrrad durch Port Royal fahren und die luxuriösen Häuser, Yachten und Gärten bestaunen. Tipp: Auch vom Strand aus hast du Blick auf die schicken Anwesen. Der Strand ist nicht privat. Du erreichst ihn durch kleine, versteckte Zugänge von der Straße aus.

Naples ist ohnehin einen Besuch wert: Die Stadt ist schön bepflanzt, bietet traumhafte Badestrände und einen langen Pier. Hier angeln täglich Leute und gegen Abend treffen sich die Menschen zum Sonnenuntergang. Mit etwas Glück siehst du auch Delfine von der Seebrücke aus.

Da, ein Alligator! Abenteuer in den Everglades

Die Everglades sind die Sümpfe von Florida: Hier leben Alligatoren, Pythonschlangen und zahlreiche Vogelarten. Lust auf ein tierisches Abenteuer? Wähle zwischen verschiedenen Aktionen: von einer Kayaktour über Trails zum Wandern im Nationalpark der Everglades.

Safari auf der Straße: Aber auch schon allein eine Autofahrt durch die Everglades bietet Wow-Momente. Halte gut Ausschau - und fahre langsam. Denn Alligatoren liegen direkt am Straßenrand. Keinen gesichtet? Dann halte etwa am Tamiami Trail Besucherzentrum. Hier gibt es Aussichtsplattformen von denen aus du die Reptilien gefahrlos bestaunen kannst.

Florida Keys: Eine Kette aus Koralleninseln

Eine der schönsten Routen der USA ist sicher die rund 290 Kilometer lange Fahrt von den Florida Keys bis zur Spitze nach Key West. Es geht über zahlreiche Brücken über das Meer. Die Strände und das glasklare Wasser sind einzigartig. Besonders ist auch das " Key Deer" - die Hirsche im Mini-Format sind nur etwa so große wie ein Schäferhund. Sie leben nur auf den Florida Keys.

Die Florida Keys sind ein wahres Paradies zum Schnorcheln. Wenn du danach eine Stärkung brauchst: Unbedingt den berühmten Key Lime Pie probieren. Das ist ein Kuchen-Dessert aus Limetten.

In Key West machen die meiste Tourist:innen ein Foto vom Southernmost Point. Das ist der südlichste Punkt der kontinentalen Vereinigten Staaten. Wenn du dort stehst, bist du übrigens schon sehr nah an Kuba.