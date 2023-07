Fleisch grillen wie ein Profi: Diese Klassiker dürfen auf dem Rost nicht fehlen

Die Grillsaison ist schon lange eröffnet. Hier und da vernimmst du leckeren Geruch aus den Gärten und Balkonen der Nachbarn. Grund genug selber den Grill anzuschmeißen und ein saftiges Stück Fleisch oder leckere Würstchen zu braten.

Die absoluten Grillklassiker im Überblick

Grillen ist im Sommer immer im Trend. Egal, ob mit Familie oder als Grillfest mit Freunden: Einfach die richtige Fleischmenge berechnen, beim Metzger des Vertrauens einkaufen und die Kohle heizen. Vielleicht noch für leckere Grillbeilagen sorgen. Beim Grillen sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst beinahe alles aufs Rost schmeißen und kredenzt so ein tolles Menü für dich und andere. Auch beim Fleisch gibt es etliche Möglichkeiten.

Steak

Das Steak, darf bei keiner Grillfeier fehlen. Zu den beliebtesten Steak-Arten gehört das Rinderfilet, auch bekannt als Filetsteak oder Tenderloin. Es zeichnet sich durch seine zarte Textur und den milden Geschmack aus. Ein weiterer Favorit ist das Rib-Eye-Steak, das durch seinen hohen Fettanteil besonders saftig und aromatisch ist. Das T-Bone-Steak kombiniert das zarte Filet mit dem geschmacksintensiven Entrecôte, da es aus dem Rücken des Rindes geschnitten wird. Das Porterhouse-Steak ähnelt dem T-Bone-Steak, ist aber größer und bietet daher noch mehr Fleischgenuss. Das New York Strip-Steak, auch Striploin-Steak genannt, ist saftig, vollmundig und leicht marmoriert. Diese Steak-Arten bieten für jeden Geschmack etwas.

Grillfackel

Die Grillfackel lässt die Herzen aller Fleischliebhaber höher schlagen. Dabei werden dünne marinierte Speckscheiben vom Schwein auf Spieße gewickelt und auf den Grill gelegt. Ihr rauchiges Aroma ist unverkennbar und die Textur ist schön knusprig. Sie können einfach mit den Händen gegessen werden und einfach vom Spieß abgebissen werden. Besteck ist daher nicht notwendig.

Schaschlik-Spieß

Schaschlik-Spieße sind wunderbar variabel und bringen Schwung auf jeden Grillteller. Hier kannst du so richtig kreativ werden und auch mal wilde Kombinationen probieren. Dafür dein Lieblingsfleisch einfach in Mundgerechte Stücke schneiden und aufspießen. Dazwischen kannst du so richtig kreativ werden und beispielsweise Gemüse dazwischen schieben. Auch Käse eignet sich super, zum Beispiel Halloumi schmeckt köstlich mit Fleisch.

Huhn

Hühnerfleisch auf dem Grill ist eine großartige Wahl für Grillliebhaber auf der Suche nach einer saftigen und vielseitigen Delikatesse. Ob gegrillte Hähnchenbrust, zarte Hühnerschenkel oder köstliche Chicken Wings - Hühnerfleisch bietet unendliche Möglichkeiten für leckere Grillgerichte. Durch die richtige Marinade oder Gewürzmischung wird das Hühnerfleisch auf dem Grill saftig, zart und entwickelt eine köstliche Grillkruste. Egal, ob als Hauptgericht oder als Teil eines Grillsnacks, Hühnerfleisch auf dem Grill ist eine geschmackvolle und gesunde Option, die bei Grillpartys und sommerlichen Zusammenkünften stets begeistert. Aber Achtung: Sorge dafür, dass das Huhn durch ist, ansonsten kann es sehr unangenehm werden.

Bratwürste

Wer lieber knackige Bratwürste vom Grill mag, hat auch hier eine große Auswahl: Neben den klassischen Thüringer Würstchen gibt es auch Käsekrainer, Nürnberger Bratwürste, rote Bratwürste. Bei allen Wurstsorten solltest du darauf achten, dass sie gleichmäßig von allen Seiten gegrillt werden. So werden sie besonders kross von Außen.

Die Garstufen beim klassischen Steak

Jeder wie er's mag! Das gilt auch beim Steak vom Rind. Es gibt unterschiedliche Garstufen beim Steak. Diese kannst du ganz leicht bestimmen.

Rare

Manche mögen es ein bisschen blutiger. Da ist die Garstufe Rare genau die richtige Option für dich. Drücke einfach deinen Daumen und Zeigefinger zusammen mit dem anderen Zeigefinger kannst du den Bereich unter deinem Daumen fühlen. So zart ist dann dein Steak. Es ist besonders saftig

Medium-Rare

Verbringt dein Steak ein bisschen länger zeit auf dem Grill, kannst du von der Garstufe "Medium Rare" sprechen. Das Fleisch ist innen noch Größtenteils rosa und hier und da findest du vereinzelt Blut. Presse Dafür Daumen und Mittelfinger zusammen und fühle mit einem anderen Finger den Ballen am Daumen.

Medium

Wenn du das Steak "Medium" brätst ist es halb durchgebraten. Dafür verbindest du Daumen und Ringfinger und erfühlst den den Daumen-Ballen - so wird dein dein Steak, wenn du diese Garstufe wählst.

Well-Done

Zu guter Letzt: Well Done. Oder im deutschen: Durch und genau das ist es: durchgebraten. Du erkennst diese Garstufe indem du den kleinen Finger und den Daumen zusammenpresst. Auch bei dieser Stufe kann dein Fleisch köstlich werden.

Marinade, Soßen & Dips: Die richtige Vorbereitung

Ein perfektes Grillvergnügen muss gut vorbereitet werden. Dabei kann man vieles richtig machen, aber auch vieles falsch machen. Was einige Grillfans nicht beachten: Das Fleisch sollte eine Gewisse Zeit vor dem Grillen aus dem Kühlschrank genommen werden. Lege das Fleisch erst auf den Grill, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat. Dann fehlen noch Gewürze und die Marinade, um das Grillfleisch optimal vorzubereiten.

Gewürzmischung

Die perfekte Gewürzmischung kann dein Fleisch ungemein upgraden. Ein Grillgewürz ist leicht mit Gewürzen, die du bestimmt Zuhause hast herzustellen. Perfekt dafür sind beispielsweise eine Kombination aus folgenden Gewürzen:

Thymian

Paprikapulver (edelsüß)

Meersalz

Pfefferkörner

Knoblauch/Knoblauchpulver

Cayennepfeffer

Koriandersamen

BBQ-Aroma

Auch mit einer Barbecue-Gewürzmischung lässt sich Fleisch ideal zum grillen einreiben. Sie zaubert ein hervorragendes rauchiges Aroma. Hierfür benötigst du:

Eine Kombination aus Rohrzucker, Chilipulver, geräuchertes Paprikapulver, Meersalz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, schwarzer Pfeffer, Oregano & Kreuzkümmel Koriander und Ingwerpulver hinzufügen Mit etwas Pflanzenöl oder Limetten-/Zitronensaft vermischen

Marinade

Auch eine Marinade lässt sich mit wenigen Handgriffen herstellen. Wie wäre es mit einer Honig-Senf-Marinade? Dafür musst du nur eine Knoblauchzehe, Olivenöl, Honig, körniger Senf, und Zitronensaft zusammenmischen.

Eine rauchige Paprika-Marinade macht ebenfalls auf deinem Grill eine wunderbare Figur. Kombiniere Thymianzweige, Knoblauch, Rauchpaprikapulver, Chiliflocken und Olivenöl.

Bei einer Marinade gilt zu beachten, dass diese einige Zeit benötigt um ihre Aromen zu entfalten. Es ist also wichtig, das Fleisch einige Stunden in der Mischung einwirken zu lassen. Im Optimalfall sollte das Fleisch bereits eine Nacht zuvor ein Marinade-Bad einnehmen.