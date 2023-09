Familienurlaub in Deutschland: Die 5 besten Reiseziele für die gesamte Familie

Das Wichtigste in Kürze Jedes dieser Reiseziele bietet eine einzigartige Erfahrung und eine Fülle von Aktivitäten, um deinen Urlaub in Deutschland unvergesslich zu machen.

Entdecke Reiseziele in Deutschland außerhalb von dem Bayerischen Wald oder den Küsten der Nord- und Ostsee.

Erlebe klares Badewasser wie in der Karibik. In Meißenheim bei Offenburg findest du sogar einen traumhaft weißen Strand, fast wie in der Karibik.

Entdecke Action und Spaß für die ganze Familie, auf der längsten Seilhängebrücke Deutschlands.

Anzeige

Deutschland bietet eine Fülle atemberaubender Reiseziele, die weit über den Bayrischen Wald und die Küsten der Nordsee und Ostsee hinausgehen. Wir zeigen dir fünf bezaubernde Traumziele, die vielfältige Landschaften, historischen Charme und unvergessliche Erlebnisse garantieren. Ob Camping oder Urlaub in einem Hotel, bei diesen Reisezielen ist alles möglich.

Spreewaldtour mit Jörg Thiele:

Anzeige

Anzeige

Schwarzwald, Baden-Württemberg:

Wandern, Entspannen, Radfahren, Skifahren und die Kulinarik genießen. All das macht den Schwarzwald für Dich zum perfekten Urlaubsort und das zu jeder Jahreszeit. Du findest im Schwarzwald die perfekte Balance zwischen Action und Wellness und zwar für Groß und Klein!

Der Schwarzwald ist bekannt für seine malerischen Wälder, charmanten Dörfer und atemberaubenden Panoramablicke. Hier kannst du Wandern, Radfahren, Naturparks erkunden und traditionelle Schwarzwälder Kuckucksuhren entdecken.

Bei Gutach findest du den höchsten Wasserfall Deutschlands. Mehr als 160 Meter rauscht hier das Wasser in die Tiefe. An den meisten kannst du übrigens bequem vorbeiwandern. Und im Sommer dir dort auch eine Abkühlung verschaffen

Gerade am Rande des Schwarzwalds hin zum Rhein findest du viele Badeseen. Das Wasser ist oftmals türkisblau und erinnert ein bisschen an die Ägäis. In dem Mini-Ort Meißenheim bei Offenburg findest du dazu sogar weißen Strand. Der perfekte Ort, um im Sommer den Tag ausklingen zu lassen.

Sehenswürdigkeit Todtnauer Wasserfall steht unter Denkmalschutz

Im Südschwarzwald fällt das Wasser des Stübenbachs auf fünf Stufen, knapp hundert Meter, entlang eines Granitmassivs in die Tiefe – der Todtnauer Wasserfall. Der Sturz von der vorletzten Stufe beträgt 60 Meter und ist somit die höchste Einzelstufe eines Wasserfalls in den deutschen Mittelgebirgen. Seit 1978 steht der Wasserfall unter Naturschutz und seit 1987 unter Denkmalschutz. Damit steht er auf der Liste der zehn schönsten Naturdenkmäler in Deutschland.

Anzeige

Sächsische Schweiz, Sachsen:

Dieses Gebiet beeindruckt mit Sandsteinformationen, tiefen Schluchten und einer beeindruckenden Landschaft. Es ist ein Paradies für Wanderer und Kletterer.

Die Sächsische Schweiz ist der sächsische Teil des Elbsandsteingebirges – ein einzigartiger Nationalpark, Wanderparadies und Ausflugsziel Nummer 1, die gesamte Region lädt zum Wandern, Verweilen und Entspannen ein.

In Deutschland gibt es keinen vergleichbaren Felsen-Nationalpark mit derart formenreichen Landschaften und bizarren Felsformationen. Auf engstem Raum erlebst du ein Naturschauspiel der besonderen Art, eine beeindruckende Vielfalt von Flora und Fauna. Hier wirst du die schönsten Erlebnisse und Sehenswürdigkeiten erleben, die du in der Sächsischen Schweiz auf jeden fall gesehen haben musst.

Entdecke die Bastei

Die Bastei ist der schönste Aussichtspunkt der Sächsischen Schweiz. Über die Basteibrücke erreicht man die Felsenburg Neurathen, die größte Felsenburg der Sächsischen Schweiz. Durch die Felsformation zieht sich eine 76,5m lange Brücke. Von der Basteibrücke im Elbsandsteingebirge genießt man ebenfalls einen fantastischen Ausblick.

Über die Brücke gelangt man zudem auch zur bekannten Ruine der Felsenburg Neurathen. Sie ist die größte mittelalterliche Felsenburg der Region.

Die Bastei mit ihrer Aussichtsplattform ist das beliebteste Touristenziel der Sächsischen Schweiz. Zunächst war sie nur von Wehlen und Lohmen aus gut erreichbar, doch seit 1814 führt eine Treppe von Rathen aus auf den Felsen. Im Jahr 1826 wurde das erste Gaststättengebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten gebaut und 1850/51 wurde die hölzerne Brücke durch die heutige sandsteinerne Brücke ersetzt. Heute gibt es auf der Hochfläche hinter der Bastei ein Hotel mit Restaurant.

Bodensee, Baden-Württemberg:

Der Bodensee ist der drittgrößte Binnensee Europas und erstreckt sich über Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier kannst du Bootsfahrten, Wassersport, historische Städte wie Konstanz und Lindau erkunden und die wunderschöne Umgebung genießen.

Im Sommer bietet er sich perfekt an, um einen Badeurlaub zu genießen. Dabei können die Wassertemperaturen im Bodensee recht angenehm sein, oft zwischen 20°C und 25°C. So macht das Schwimmen und Planschen besonders spaß. Außerdem gibt es entlang des Bodensees zahlreiche Strände, sowohl sandige als auch kiesige, die sich hervorragend zum Schwimmen eignen.

Der Bodensee-Radweg ist der beliebteste Europas. Über 220.000 Radfahrer umrunden den Bodensee jährlich und die können sich schließlich nicht alle irren. Für die ca. 260 Kilometer lassen sich die meisten Radler 5-8 Tage Zeit, um die ganze Region ausgiebig zu entdecken. Das hört sich nach einer Menge Radfahren an, ist aber auch ebenso für Anfänger geeignet, da die Höhenunterschiede am Bodensee entlang nur gering sind. Auch perfekt geeignet, um unterwegs einen Schlafplatz zu finden, solltest du Campen wollen.

Naturerlebnis Insel Mainau

Natur genießen, sich wohlfühlen, entspannen - Die Insel Mainau im Bodensee ist ein Naturerlebnis zu jeder Jahreszeit. Die Insel befindet sich an einem der südlichsten Zipfel Deutschlands. Viele Wege führen zur Blumeninsel: Mit dem Rad, Bahn und Bus, den Bodensee-Schiffen oder dem eigenen Fahrzeug ist die Mainau zu erreichen. Für Pkws und Wohnmobile gibt es einen ausgewiesenen Festlandparkplatz.

Ein Höhepunkt des Mainau-Tages ist sicherlich ein Besuch im zweitgrößten Schmetterlingshaus Deutschlands. Beim Rundgang durch die exotische Landschaft mit einzigartiger Vegetation kommt echtes Tropenfeeling auf. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 25°C und 30°C kann man etwa 120 frei fliegende Arten tropischer Tagfalter aus Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika bestaunen. Zeitweise sind auch Nachtfalter mit bis zu 30 cm Flügelspannweite zu sehen.

Anzeige

Anzeige

Harz, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt:

Der Harz bietet dichte Wälder, mystische Gebirge und charmante Städte wie Goslar und Quedlinburg. Die Brockenbahn führt zum höchsten Gipfel Norddeutschlands, dem Brocken.

Er ist bekannt für seine traditionellen Veranstaltungen und Feste, darunter das Walpurgisfest, das den Beginn des Frühlings feiert, sowie verschiedene Weihnachtsmärkte und kulturelle Veranstaltungen im Laufe des Jahres.

Der Harz ist ein Mittelgebirge in Deutschland und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die höchste Erhebung ist der Brocken, mit einer Höhe von 1.141 Metern über dem Meeresspiegel. Er ist bekannt für seine malerische Landschaft, tiefe Wälder, idyllische Täler, rauschende Flüsse und historische Städte.

Also eine vielseitige Region, die für Naturliebhaber, Geschichtsinteressierte, Outdoor-Enthusiasten und Kulturliebhaber gleichermaßen attraktiv ist.

Die längste Seilhängebrücke weltweit

Mit einer Länge von 458,5 m ist die Hängebrücke im Harz die längste Seilhängebrücke der Welt. Der 120 Tonnen schwere Koloss hört auf den Namen Titan RT und überspannt die Bodetalsperre in einer Höhe von 100 Metern. Die Gesamtlänge des Bauwerks beträgt 483 m. Für ausreichend Sicherheit sorgen 1,30 m hohe Geländer und Edelstahlnetze.

Durch die besondere Konstruktionsweise ist es für jeden Gast möglich, dieses einmalige Bauwerk ohne weitere Sicherheitsausrüstung zu begehen. Festes Schuhwerk und ein bisschen Mut reichen aus, um ein ganz besonderes Abenteuer in 100 Metern Höhe zu erleben.

Eifel, Nordrhein-Westfalen

Die Eifel ist eine Region in Nordrhein-Westfalen, die sich über die Grenzen zu Belgien und Rheinland-Pfalz erstreckt. Hier sind einige Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der nordrhein-westfälischen Eifel. Die dichten Wälder der Eifel eigenen sich hervorragend für ausgedehnte Wanderungen. Eine Etappe auf dem Eifelsteig, Traumpfade und Rundewanderwege bieten eine bunte Abwechslung für jedermann. Ideal auch für Deinen Urlaub mit Hund!

Der Nationalpark Eifel erstreckt sich über Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und bietet eine beeindruckende Naturkulisse mit Wäldern, Tälern und Flüssen. Es gibt Wanderwege, die durch diese geschützte Landschaft führen, sowie Möglichkeiten zur Beobachtung von Wildtieren.

Außerdem gibt es den Rursee. Er ist ein großer Stausee, der von bewaldeten Hügeln umgeben ist. Hier kannst du Bootsfahrten, Wassersport und Wanderungen unternehmen.

Tipp: Verbringe Zeit in einem Ferienpark in der Eifel. Der vulkanische Ursprung verleiht der Region ein unverwechselbares Erscheinungsbild.

Vulkaneifel

Die Vulkaneifel ist ein hoher Teil der Eifel in Rheinland-Pfalz. Sie hat eine besondere Geschichte mit Vulkanen und ist noch heute damit verbunden. Die Vulkaneifel erstreckt sich über rund 2.000 km² vom Rhein bis hin zur Wittlicher Senke. Noch heute sind die Folgen der vulkanischen Aktivitäten deutlich sichtbar. Heute ist die Vulkaneifel ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Die schönen Landschaften und die Zeugen des Vulkanismus sind begehrte Ausflugsziele.

Die letzten echten Ausbrüche von Vulkanen in der Eifel liegen über 10.000 Jahre zurück. So brach der letzte Vulkan in der Westeifel vor 11.000 Jahren aus, in der Osteifel vor 13.000 Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass hier keine Ausbrüche mehr zu erwarten sind. Der Vulkanismus der Eifel ist keineswegs erloschen, er ruht nur bzw. ist teilweise in Form von Gasen und Geysiren sogar noch aktiv. Wissenschaftler schließen nicht aus, dass es in Zukunft wieder zu neuen Eruptionen und Ausbrüchen kommen kann.