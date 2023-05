Europas Luxushotels: Die Geschichten dahinter und welche Stars hier schon übernachtet haben!

Das Wichtigste in K├╝rze Komm mit in die Luxus-Hotels Europas und erfahre, welche legend├Ąren Geschichten dort passierten.

Das Hotel Ritz steht f├╝r Pariser Luxus, die Modewelt und erinnert an das tragische Schicksal von Lady Diana .

Das Savoy in London wurde mehrfach geflutet - mal absichtlich, mal aus Versehen von Elton John . Erfahre mehr!

Das Adlon in Berlin gilt als eines der nobelsten Hotels in Deutschland. Einen skandal├Âsen ├ľffentlichkeits-Auftritt legte einst Michael Jackson dort hin.

Das Hotel Sacher in Wien ist nach einer Schokoladentorte benannt. Die Sachertorte ist Wahrzeichen des Hauses.

Anzeige

Skandale, Partys, ber├╝hmte G├Ąste: In diesen Luxus-Hotels von London bis Wien schrieb das Leben unvergessliche Geschichten. Neugierig, was dort passierte? Das Ritz in Paris etwa ist verbunden mit den Namen von Coco Chanel und Lady Diana. Was in den legend├Ąren Hotels in Europa alles geschah und welche Geschichte hinter den F├╝nf-Sterne-H├Ąusern steckt.

Das Grandhotel Ritz in Paris

Willkommen! Wir laden dich ein, in die spannende Geschichte des Ritz. Das Hotel selbst gibt es seit 1898. Damals galt es als Sensation, dass jedes Zimmer ├╝ber Strom und ein eigenes Bad verf├╝gte. In dem Grandhotel in Paris stiegen schon zahlreiche ber├╝hmte Personen ab.

Coco Chanel: Die Modedesignerin wohnte in einer Zwei-Zimmer-Suite im Ritz. Von dort aus blickte sie auf ihre Boutique. ├ťber 30 Jahre lebte die Ikone dort ab 1933. Auch zur Zeit der Besetzung durch die Nazis durfte sie dort wohnen bleiben. Die Modesch├Âpferin erfand das "kleine Schwarze" und gab Frauen ein neues Lebensgef├╝hl. Ihre Mode begriff sie als eine Form der Freiheit. Das Hotel Ritz bezeichnete Coco Chanel als ihr Zuhause. So ist das Hotel untrennbar mit Mode verbunden.

Karl Lagerfeld veranstaltete als Kreativ-Direktor der Marke Chanel zahlreiche Modenschauen im Ritz. Die Models liefen nicht auf einem Laufsteg, sondern durchs Hotel. Ihr Look war inspiriert von der Abendkleidung, die die Frauen fr├╝her im Ritz trugen.

Lady Diana: Das Ritz kennen viele Menschen auch, weil es mit dem traurigen Schicksal von Prinzessin Diana verbunden ist. Paparazzi fotografierten die "K├Ânigin der Herzen" mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed in der Lobby des Hotels. Wenige Zeit sp├Ąter nahm Lady Di den Hinterausgang des Hotels - und starb bei einem Autounfall in einem Tunnel.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter au├čerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsph├Ąre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Das Hotel Adlon in Berlin

Das F├╝nf-Sterne Hotel nahe des Brandenburger Tors geh├Ârt zu den nobelsten Herbergen in Deutschland. Es war 1945 bis auf einen Seitenfl├╝gel abgebrannt. Der Wiederaufbau orientierte sich am Original, das bereits 1907 vom Sohn eines Schumachers erbaut wurde - Lorenz Adlon. Kein geringerer als Kaiser Wilhelm der II. er├Âffnete das Hotel. In den 1920er Jahren fanden dort rauschende Feste statt.

Im Jahr 2002 gab es das erste Gourmet-Restaurant im Adlon mit Michelin-Stern. Hendrik Otto erkochte 2011 sogar den zweiten Michelin Stern. Der Gourmet-Koch blieb dem Adlon bis 2021 treu.

Aber auch ber├╝hmte Menschen pr├Ągen die Geschichte des Adlon Kempinski. Legend├Ąr waren die ausschweifenden Partys in den 1920er Jahren. Diese Zeit steht f├╝r Luxus, Anmut und Lebensgef├╝hl. Louis Adlon und seine Frau Hedda f├╝hrten damals das Hotel. Das Adlon ist eng verwoben mit der Deutschen Geschichte. Es gibt sogar Filme ├╝ber das legend├Ąre Hotel.

Gro├če Namen stehen im G├Ąstebuch des Adlon: Albert Einstein , Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Thomas Mann, Bill Clinton und George W. Bush - und das sind nur einige prominente Beispiele.

Michael Jackson pr├Ąsentierte 2002 sein Baby Prince Michael den Fans - und hielt seinen Sohn mit wackeligen H├Ąnden ├╝ber die Balkonbr├╝stung. Ein skandal├Âser Auftritt - die Bilder gingen um die Welt.

Queen Elizabeth II. logierte im Adlon bei ihrem letzten Staatsbesuch in Deutschland im Jahr 2015. Ihre Majest├Ąt wurde mit milit├Ąrischen Ehren empfangen. Nahbar: Von ihrem Hotel-Butler verabschiedete sich die Queen mit Handschlag.

Anzeige

Das Hotel Sacher in Wien

Alles begann mit einer Torte! Der 16-J├Ąhrige Franz Sacher kreierte 1832 als Kochsch├╝ler am Hof des F├╝rsten Metternich ein Dessert. Der K├╝chenchef war krank, also durfte der Lehrling kreativ werden. Seine Sch├Âpfung ist legend├Ąr: die Sacher-Torte, ein Traum aus Schokolade und Marillen-Marmelade.

Richtig ber├╝hmt wurde die Wiemer Spezialit├Ąt aber erst sp├Ąter: Eduard Sacher, der Sohn des Torten-Erfinders, er├Âffnete 1876 ein Luxushotel in Wien. Er nannte es "Sacher" und macht die Torte zum Wahrzeichen des Hauses. Bis heute ist das Originalrezept der Sachertorte streng geheim.

Rund 300.000 Sacher-Torten backt die hoteleigene Konditorei jedes Jahr. Nur dort gibt es die Torte nach dem originalen Rezept. Und jede ist in Handarbeit gefertigt, Ehrensache!

Anzeige

Anzeige

Das Hotel Savoy in London

Es ist die Krone der englischen Hotels: Im Savoy in London feierte die K├Ânigsfamilie 1953 den Kr├Ânungsball von K├Ânigin Elizabeth II. Das Hotel wurde 1898 gegr├╝ndet. Es soll das erste Hotel mit 24-Stunden-Service gewesen sein. Bekannt wurde es aber durch seine G├Ąste: K├Ânige, Pr├Ąsidenten und Hollywood-Stars gingen ein und aus:

Der US-Million├Ąr Georg Kessler feierte ausgelassene Champagner-Partys im Savoy. F├╝r seine legend├Ąre "Gondel-Party" im Jahr 1905 stellte das Hotel eine Gondel mit einem Dinner-Tisch f├╝r 24 Personen im Innenhof auf. Und jetzt kommt's: Dann flutete das Hotel den Innenhof, um eine Illusion des Canale Grande in Venedig zu erschaffen.

K├Ânig George VI. kam 1937 ins Savoy zum Essen - was eine Premiere war.

Normalerweise gingen Regenten nicht in ein Restaurant. Schauspielerin Liz Taylor verbrachte ihre Flitterwochen im Savoy. Charlie Chaplin wohnte dort drei Monate lang samt Familie.

Kurios: Kennst du die Marke Gucci? Der italienische Gr├╝nder Guccio Gucci arbeitete als junger Mann als Liftboy im Savoy. Und Musiker Elton John lie├č in dem Hotel einst seine Badewanne ├╝berlaufen - und verursachte damit einen geh├Ârigen Wasserschaden. Wie konnte das passieren? Nun ja, er habe telefoniert.

Hotels der Zukunft: Drei kuriose Neuheiten