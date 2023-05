Die perfekte Kombination: Frischer Spargel und Bärlauch in unseren Frühlingsgerichten

Winter ade, hallo lieber Frühling! Und mit der wärmeren Jahreszeit begrüßen wir junges Gemüse, den ersten Bärlauch und den geliebten Rhabarber in der Küche. Wir zeigen dir in dieser Menüvariation, welche farbenfrohe und leckere Gerichte du mit saisonalem Obst und Gemüse zaubern kannst.

Anzeige

Als Vorspeise: Kräuterschaumsüppchen

Nicht nur bunte Tulpen und Gänseblümchen beginnen zu blühen, auch unser Gemüsegarten erwacht zu neuem Leben. Der Frühling steht für Leichtigkeit und Frische. Das spiegelt sich auch in vielen Gerichten dieser Jahreszeit wider. Junges Frühlingsgemüse ist besonders beliebt im Suppentopf und eine tolle Vorspeise für jedes Frühlingsmenü. Knackige Möhren, Brokkoli, Mangold und Bärlauch schmecken frisch vom Feld einfach am besten und geben der Frühlingssuppe die richtige Würze. Eine Vielfalt an saisonalen Kräutern verleiht dem Suppentopf zusätzlich eine saftige Farbe.

Unser Tipp für eine passende Vorspeise: Ein Kräuterschaumsüppchen. Schnell gemacht und nebenbei auch noch sehr günstig. Eine Mischung aus Kerbel, Petersilie, Kresse und vielen weiteren Kräutern verleiht der Suppe das gewisse Etwas. Zusätzlich noch Parmesan in die Brühe geben und fertig ist die ideale Vorspeise!

Anzeige

Anzeige

Deftig, leicht, Spargel? Verschiedene Menüs für die Hauptspeise

Auch bei den Hauptgerichten darf die gewisse Leichtigkeit nicht fehlen. Rezepte mit magerem Fleisch wie Geflügel und Fisch kombiniert mit einer Extraportion Kräutern in Form von Petersilie, Schnittlauch oder Lauchzwiebeln sind häufig Bestandteil vieler Frühlingsgerichte. Auch Spargelrezepte erfreuen sich im späten Frühjahr an einer großen Beliebtheit. Besonders lecker sind zum Beispiel unser Bärlauch-Frühlingsgemüse mit Hackbällchen, Parmesan-Broccoli-Bratlinge mit Salat oder eine Spargeltarte.

Anzeige

Zum Abschluss: Ein fruchtiges Dessert

Im April macht der Rhabarber neben Äpfeln und Birnen den Anfang im Obstregal. Bald darauf folgen Erdbeeren, Kirschen und zahlreiche anderen Beeren. Aus diesen Frühlingsstars lassen sich wunderbare Nachtisch-Leckereien zaubern, die das Frühlingsmenü perfekt abrunden. Als Abschluss empfehlen wir Kaiserschmarrn mit Rhabarberkompott. Da wird wirklich jeder satt. Wer möchte, kann den Rhabarber auch durch Kirsch- oder Erdbeerkompott ersetzen. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden!

Anzeige

Anzeige