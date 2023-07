Dachzelt-Camping: Übernachte bequem und sicher auf dem Autodach

Im Clip: Redakteur Frederik möchte ein DIY-Dachzelt mit Terrasse, Solarmodul und Hängematte, inklusive Halterung für das Fahrrad. Seht, wie er es geschafft hat.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Dachzelte sind in der Anschaffung teurer als normale Zelte. Der Preis startet oft bei mindestens 1.000 Euro .

Sie werden auf dem Dach des Autos montiert, so dass Camper auf ihrem Auto übernachten.

Mit einem Dachzelt wird (fast) jedes Auto zum persönlichen Camper.

Mehr Komfort: Viele Dachzelte werden mit Matratze geliefert und bieten eine bequeme Liegefläche.

Tipp: Vor dem Kauf solltest du im Dachzelt Probeschlafen .

Qual der Wahl: Es gibt Hartschalen-Dachzelte, Klapp-Dachzelte und Hybrid-Versionen.

In einem Dachzelt auf dem Auto schlafen - das fühlt sich nach großer Freiheit an. Du musst beim Camping keine Heringe in harten Boden hämmern oder dich über Unebenheiten ärgern und auch das Microcamping wird so erleichtert. Dein Bett auf dem Autodach steht schnell. Wenn andere Leute noch ihr Zelt aufbauen, genießt du bereits den ersten Kaffee am Urlaubs-Ziel. Für wen sich Dachzelte lohnen, wo du Probeschlafen kannst und was du sonst noch beachten solltest.

Oben bleiben: Diese Vorteile bieten Dachzelte

Dachzelte stehen für Komfort beim Campen und Reisen. Sie bieten dir die Möglichkeit, auf deinem Fahrzeug zu schlafen. So wandelst du dein Auto schnell zum Campervan um. Dein Bett hast du immer dabei. In der Outdoor-Saison lasen viele Dachzelt-Fans ihr Dachzelt im Alltag einfach auf dem Fahrzeug drauf. So ist es jederzeit bereit für den spontanen Einsatz. Dachzelte bieten viele Vorteile:

Dachzelte passen im Normalfall auf jedes Auto. Der Dachzelt-Typ sollte zum Auto und (falls vorhanden) zum Dachträger passen. Mit den Zelten fürs Autodach bist du unabhängig von Bodenverhältnissen. Harter Boden, unebener Boden, Nässe - das alles ist kein Problem, wenn du auf dem Dach schläfst. Dachzelte haben eine ebene Bodenplatte als Zeltboden. Darauf kannst du sogar eine bequeme Matratze legen. Das Bett auf Rädern ist schnell aufgebaut und sofort einsatzbereit. Viele Modelle klappen sich von selbst auf. Dachzelte bieten ein Gefühl von Sicherheit. Du thronst über Tieren und Ungeziefer und unerwünschten Gästen. Dachzelte sparen Platz. Denn sie füllen den Raum auf dem Dach, der sonst meistens ungenutzt ist. So hast du im Fahrzeug mehr Stauraum für dein Camping-Equipment.

Anzeige

Anzeige

Dachzelt: Wer hat es drauf?

Ein Dachzelt anschaffen - für wen lohnt sich das? Das hängt von verschiedenen Faktoren beim Camping ab. Checke, ob folgende Punkte auf dich und deine Art zu campen zutreffen. Je mehr Häkchen du machen kannst, desto eher lohnt sich die Anschaffung eines Dachzeltes:

Voraussetzung fürs Dachzelt: Du hast ein Auto oder einen Bulli .

Dachzelte lohnen sich eher für Menschen, die viel campen . Denn die Anschaffungskosten sind vergleichsweise zu normalen Zelten hoch. Dafür sparst du dann beim Stellplatz. Denn mit dem Zelt auf dem Dach benötigst du nur wenig Platz.

Du magst das Gefühl, draußen zu schlafen - wie im Zelt eben.

Gute Aussicht - die ist mit Dachzelt garantiert. Denn du bist mehrere Meter über dem Boden und überblickst Feld, Campingplatz und Wiese.

Du bist fit und kannst gut über die Leiter in dein Zelt auf dem Dach klettern.

Du möchtest nicht mit großen Gruppen im Zelt übernachten, sondern brauchst nur ein paar Schlafplätze. Bei Dachzelten ist der Platz begrenzter. Bodenzelte gibt es in größeren Variationen.

Du möchtest das Dachzelt vor allem zum Schlafen nutzen und nicht als Aufenthaltsbereich. Denn: Es gibt kaum Dachzelte die so hoch sind, dass du darin stehen kannst. Allerdings bieten manche Modelle auch die Option eines Vorzeltes. Dann sieht die Lage schon anders aus.

Du schläfst auch beim Zelten gerne auf einer richtigen Matratze ? Diesen Komfort bieten dir die meisten Dachzelte.

Für Spontantrips: Du kannst dein Schlafzeug problemlos einige Zeit im Dachzelt lassen, auch wenn es zugeklappt ist. Die Sachen bleiben trocken und sauber - und sind stets einsatzbereit.

Anzeige

Kosten und Anschaffung

Die Preise für Dachzelte liegen oft zwischen 1.000 und 2.500 Euro. Je nach Ausstattung variiert der Preis. Dachzelte sind also deutlich teurer in der Anschaffung als Bodenzelte. Tipp: Teste vor dem Kauf, ob dir das Nächtigen im Dachzelt überhaupt gefällt. Du kannst etwa ein Dachzelt mieten und leihen. So findest du auch heraus, welches Modell zu deinen Wünschen passt.

Je nach Art und Ausstattung der Übernachtungsmöglichkeit sollte dann natürlich auch die Camping-Packliste angepasst werden.

Anzeige

Anzeige

Probeschlafen im Dachzelt Dorf

Du möchtest wissen, wie sich eine Nacht im Dachzelt anfühlt? Dann besuche doch ein Dachzelt Dorf. Dort kannst du in Dachzelten übernachten - und lernst dabei noch coole Orte kennen. Dachzeltdörfer gibt es beispielsweise auf der Insel Amrum, in Furtwangen, Sandstedt, Thulba und Bad Karlshafen. Die Dachzelte stehen dort meistens nicht auf Fahrzeugen, sondern beispielsweise auf Stelzen.

Auch Dachzelten fällt unter Wildcampen

Es ist so verführerisch: Das Zelt ist auf dem Dach, du hast einen schönen Platz am Waldrand gefunden zum Parken - jetzt würdest du gerne im Dachzelt übernachten. Das ist allerdings nicht erlaubt. Egal, ob du im Zelt, im Auto oder eben auf dem Autodach übernachtest - das fällt in Deutschland unter Wildcampen.

Du darfst in deinem Dachzelt also offiziell nur übernachten, wo du auch mit deinem Auto stehen darfst. Allerdings: Welche Regeln fürs Wildcampen gelten, variiert von Bundesland zu Bundesland. Und es kommt auch darauf an, ob du etwa in einem Naturschutzgebiet unterwegs bist - oder woanders.

Die Arten: Hartschalen-Dachzelt, Klapp-Dachzelt und Hybrid

Es gibt verschiedene Typen von Dachzelten. Finde heraus, welches zu dir passt:

Das Klapp-Zeltdach ist beliebt bei Camper:innen, die in heißen Regionen unterwegs sind. Denn diese Modelle sind luftig und aus atmungsaktivem Stoff. Sie sehen aus wie ein herkömmliches Zelt - nur eben auf dem Autodach. Faltzelte bieten vergleichsweise viel Platz. Meistens musst du über eine Leiter ins Zelt steigen, das etwas über das Autodach seitlich hinausragt. Wie der Name sagt: Du klappst das Zelt auf dem Fahrzeug aus. Auf Fahrt und unterwegs schützt eine wetterfeste Hülle das Zelt auf dem Dach.

Das Hartschalen-Zeltdach sieht ungeöffnet aus wie eine klassische Dachbox aus Kunststoff. Das Zelt ist stabil und bei der Fahrt kannst du oft sogar noch andere Gegenstände obendrauf transportieren. Zum Aufbauen kurbelst du das Zelt hoch - dann steht es von allein. Der Aufbau ist schnell. Das Bettzeug kann selbst bei der Fahrt in der Box bleiben. Die Liegefläche ist bei dieser Zeltart an die Dachgröße gekoppelt - und daher begrenzt.

Es gibt auch Hybrid-Versionen: Sie lassen sich ausklappen, besitzen aber zugleich eine harte Schale als Verpackung. Die Hybrid-Dachzelte sind aus Zeltstoff und hartem Kunststoff.

Auch gut zu wissen: Was bedeutet die Sternebewertung bei Campingplätzen?

Lese-Tipp: Campinggerichte ohne Kühlung

Camper bevorzugt, aber zu teuer: Einfach mieten!

Wer das Schlafen in einem größeren Camper bevorzugt, aber dennoch kein Geld für ein eigenes Gefährt hat, kann Camper inzwischen über viele Wege mieten. Der große Camper-Miet-Check von Abenteuer Leben zeigt drei gute Möglichkeiten, günstig an ein Mobil zu kommen: Über eine Vermittlungsagentur zwischen Privatleuten, über Online-Kleinanzeigen sowie über eine Profi-Vermietung. Wo gibt es mehr fürs Geld? Schalte ein: Am 18. Juni 2023, ab 22:20 Uhr bei Kabel Eins oder bei Joyn.

Häufige Fragen