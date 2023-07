Cocktail-Klassiker: Diese Rezepte garantieren einen fröhlichen Abend

An lauschigen Abenden noch auf der Terrasse oder auf dem Balkon sitzen und einen selbstgemachten Cocktail schlürfen - was gibt es Besseres? Gerade in heißen Sommernächten kannst du so den Tag hinter dir lassen. Wir zeigen dir, wie du die Klassiker Caipirinha, Mojito und Mai Tai .

Cocktails mit Alkohol: Profi-Tipps für die Zubereitung

Warum soll es für Zuhause immer nur Bier, Wein oder Sekt geben? Auch Cocktails schmecken selbstgemacht Zuhause gut - wenn sie richtig zubereitet werden. Der absolute Klassiker ist wohl das brasilianische Mixgetränk "Caipirinha" - was übersetzt soviel bedeutet, wie "die kleine Bäuerin". Ebenfalls beliebt und nicht minder alkoholhaltig: Mojito. Dieser Rum-Cocktail gilt dank der Minze als besonders erfrischend. Der Mai-Tai ist süß-lecker - aber hat es dank der verschiedenen Rumsorten auch in sich. Alle drei gehören zu den Cocktail-Klassikern mit Alkohol. Nachfolgend findest du die Rezepte.

Klassische Cocktail-Zutaten im Überblick

Alkohol: Zuckerrohrschnaps, Wodka, Gin oder Rum

Eiswürfel

Saft oder Softdrinks

Früchte für die Garnierung

Caipirinha: Das brasilianische Originalrezept

Mojito: Der Rum-Klassiker

Mai Tai:

Oder doch lieber Longdrinks?

Auch beliebt und schnell selbstgemacht: Longdrinks. Hier zählt zu den bekanntesten wohl der Cuba Libre, mit Rum und Cola. Aber auch der Long-Island-Iced-Tea. Oder kennst du schon den Martinez? Er ist für Martini-Liebhaber geeignet. Jetzt musst du nur noch die passenden Zutaten einkaufen und schon kann der Abend losgehen.