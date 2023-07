Camping in Slowenien: Die schönsten Plätze

Das Wichtigste in Kürze Slowenien ist ein Paradies für Menschen, die aktiven Urlaub in der Natur lieben.

Camping ist eine günstige Art, in Slowenien zu übernachten.

Erfahre, welches beliebte Campingplätze in Slowenien sind und wo diese liegen.

Der Bleder See und der Fluss Soca bieten Wasserspaß vor traumhafter Kulisse.

Camping und kulinarischer Genuss - das kannst du beim Camping im Weinberg vereinen.

Slowenien ist ein Paradies für Camping und bietet besondere Outdoor-Aktivitäten. Das Zelt am smaragdgrünen Fluss Soča aufschlagen - ein Traum. In Naturparks wandern und Wassersport betreiben, gehört auch dazu. Was Camping in Slowenien kostet, welches die schönsten Campingplätze sind und wo diese liegen.

Was Slowenien besonders macht

Slowenien besitzt zahlreiche Gewässer und lockt Urlauber:innen mit malerischen Seen und Flüssen.

Über ein Drittel der Landesfläche stehen unter Naturschutz. In Slowenien siehst du noch ursprüngliche Wälder.

Slowenien verbindet alpines und mediterranes Flair. Du kannst schnell von den Bergen bis zur Küste gelangen.

Bled: Die schönsten Campingplätze am Gletschersee

Der Bleder See ist ein Naturparadies mit einer Insel in der Mitte, auf der eine malerische Kirche steht. Bei dem Anblick, kann einem die Luft wegbleiben - was schade ist: Denn die Luft ist in Bled besonders rein. Bled ist ein Luftkurort! Kein Wunder, dass die Gemeinde Bled beliebt bei Camper:innen ist. Schließlich ist der Reiz des Campings, viel Zeit draußen zu verbringen. Der Platz "Camping Bled" liegt am Südwestufer des Sees. Der Campingplatz ist äußerst beliebt und gilt als Paradies für Familien. Zahlreiche Aktivitäten von Radfahren, Wandern, Wassersport bis Reiten locken Besucher:innen an.

Wer nah am See sein möchte, aber zum Camping eher den Standplatz an einem Fluss bevorzugt, für den ist der Campingplatz "River Camping Bled" eine Empfehlung. Er liegt am Fluss Sava und ist etwa zwei Kilometer vom Bleder See entfernt. Wasseraction pur!

Und Fluss und Badesee zugleich bietet der etwa zehn Autominuten vom Bleder See entfernte Platz "Camping Šobec" inmitten eines Kiefernwaldes mit einem Natursee und Strand.

Das solltest du se(e)hen! Der Bleder See im Landesinneren von Slowenien mit seinem Wahrzeichen: Auf der kleinen Insel im See steht die Kirche Maria Himmelfahrt. © Imago Images/Wirestock

Das beste Campingplatz-Restaurant in Slowenien

Wein, so weit das Auge reicht - und mitten in den Weinfeldern, ein Campingplatz! Dieser Traum wird im Vipava Tal nahe der italienischen Grenze wahr. Dort gibt es im Dorf Zalošče das Landgut Saksiva, das mit wunderschönen Terrassen-Stellplätzen zwischen Reben lockt - und besonders mit gehobener Kulinarik: erlesene Weine treffen hier köstliches Essen. Das "WInde and Camping Resort Saksida" gewann 2023 den ACSI-Award für das beste Campingplatzrestaurant. Der Top-Tipp: ein Sechs-Gänge-Menü mit Wein-Arrangement.

Die Soca: einer der schönsten Flüsse der Alpen

Die Soca in Slowenien ist ein Mekka für Paddler:innen und das Soca-Tal bietet Abenteuer für alle Outdoor-Fans. Der Fluss schlängelt sich durch traumhafte Natur-Kulisse, bietet natürliche Pools und Wasserfälle. Außergewöhnlich schön ist das türkis-blaue Wasser.

Es gibt zahlreiche Campingplätze direkt am Fluss. So schläfst du mit dem Rauschen des Wassers ein. Von Zeltplatz bis Glamping in der Ökoholz-Hütte bietet das "Kamp Koren" zahlreiche Möglichkeit für Urlaub mit unterschiedlichem Budget.

Im Trenta Tal ist das "Kamp Soca" ein beliebter Campingplatz. Er liegt im Nationalpark Triglav und direkt an einer der schönsten Stellen der Soca: an den großen Trögen. Diese Natursehenswürdigkeit ist unvergesslich.

Das kostet Camping in Slowenien

Die Preise für einen Stellplatz für Zelt, Wohnwagen, Bulli, Wohnmobil und Co. variieren je nach Jahreszeit. Im Sommer ist Hauptsaison - zu der Zeit sind die Preise am höchsten. Sie liegen etwa zwischen 20 und 50 Euro pro Nacht.

Ist Wildcampen erlaubt?

In Slowenien darfst du dein Zelt nicht einfach in der Natur aufschlagen. Und auch deinen Camper darfst du nicht einfach frei auf Parkplätzen oder an der Straße stehen zum Übernachten. Wildcampen ist in Slowenien verboten. Wer erwischt wird, muss mit Bußgeld rechnen.

Quelle: PiNCAMP

PiNCAMP ist das Campingportal vom ADAC mit Camping-Plätzen in ganz Europa. Das Portal wertete die gefragtesten Plätze in Slowenien nach Anfragen der Nutzer:innen aus. Die vorgestellten Campingplätze sind alle in den Top 10 der Auswertung von 2022.