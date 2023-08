Camping bei Unwetter: Mit diesen Tricks bleibst du bei Regen trocken

Das Wichtigste in Kürze Im Clip: Mit diesen Gadgets bleibst du trocken trotz Regen.

Oh nein! Regen, Wind, Gewitter - schlechtes Wetter wünscht sich doch echt kein Mensch beim Campen. Trotzdem schein natürlich nicht immer die Sonne. Hier findest du Tipps, wie du dich auf Schlechtwetter vorbereitest und welches Equipment dich vor Nässe schützt. Ein echter Geheimtipp ist Camping in Slowenien.

So viel vorweg: Das Gute beim Camping ist ja, dass du flexibel bist. Sollte es also lange Zeit Regenwetter in einer Region angesagt sein, fährst du einfach an einen anderen Ort. Der Sonne hinterher - das geht beim Camping. Wenn du allerdings überrascht wirst von Gewitter & Co. gibt es einige Tipps, wie du dein Hab und Gut sichern und selbst trocken bleiben kannst.

10 Dinge: Lebensretter bei schlechtem Wetter

Extra Heringe: Damit kannst du Zelt, Vorzelt, Tarp und Co. abspannen. Imprägnierspray Regenkleidung Schwamm/Tuch zum Aufwischen von Feuchtigkeit Leselampe Schnur als Wäscheleine zum Trocknen der Kleidung später Wassserdichte Schuhüberzieher Sturmfeuerzeug Drybag/ wasserdichte Packtasche Robuster Pavillon

Im Clip: Diese Regenschirme trotzen Wind und Wetter Clip Unkaputtbare Regenschirme? Es soll Schirme geben, die sogar Orkanen standhalten können. Mit einem sogar Angreifer abwehren. Abenteuer Leben hat das getestet. 11:28 Min

Tarp als Wetterschutz

Ein Tarp kannst du über dein Zelt spannen - oder es separat aufbauen. Es ist eine Zeltplane, die du mit Heringen, Stangen und Haken zu einem guten Wetterschutz aufspannen kannst. Unter einem Tarp kannst du Tische und Stühle aufbauen und vor Sonne und Regen geschützt deine Mahlzeiten einnehmen.

Es ist starker Regen angesagt beim Zelten? Spanne dein Tarp über dein Zelt. So hält es die große Nässe von deinem Zelt fern. Tipp: Du kannst auch Bäume nutzen, um ein Tarp zu spannen. Es ist schnell installiert und vergrößert deinen Wohnraum.

Tarps sind also Sonnensegel und Regenschutz zugleich. Das heißt: Achte beim Kauf darauf, dass sie wasserdicht sind und UV-Schutz bieten.

Bodenplanen schützen vor Nässe von unten

Die Nässe kriecht von unten ins Zelt - boah, das geht gar nicht! Damit der Zeltboden trocken bleibt, lege eine Bodenplane/Zeltunterlage auf den Untergrund. Auch in Vorzelten kannst du Bodenplanen legen, damit es dort nicht matschig wird. Achte darauf, dass die Plane glatt liegt und keine Falten bildet, in denen sich Wasser sammelt.

Gewitter und Unwetter mit Wohnmobil, Wohnwagen und Co.

Markise absenken oder bei starkem Wind ganz einfahren. Schließe alle Dächer und Fenster. Trenne das Stromkabel vom Wohnmobil, damit es keine Überspannungsschäden gibt. Und wenn der Kühlschrank wegen Stromausfalls nicht funktioniert? Dann siehst du hier Lebensmittel, die auch ohne Kühlung halten Geschirrspülen und duschen - das ist bei Gewitter tabu. Wohnmobile sollten aufgebockt sein, so sind sie vor Hochwasser besser geschützt. Meide Stellplätze auf Hügeln, neben großen Bäumen oder auf freien Flächen. Meide den Dachbereich deines Camping-Mobils.

Tipps für Aktivitäten an Regentagen beim Camping