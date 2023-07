Verlängerungskabel, Stecker und Adapter: Natur ist schön - aber Hand aufs Herz. Ohne Smartphone und Co. ist heute kaum noch jemand unterwegs. Campingplätze bieten Strom an. Was du aber selbst mitbringen musst, ist ein Verlängerungskabel. Denn oft sind die Stromquellen nicht direkt neben dem Stellplatz. Für Auslandsreisen empfiehlt sich auch ein Adapter.