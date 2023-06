Camping auf Privatgrundstücken: Was ist Micro-Camping?

Das Wichtigste in Kürze Beim Micro-Camping (auch Mikrocamping oder Mini-Camping) übernachtest du auf privaten Grundstücken .

Keine Nachbarn , keine Massen - dafür warten außergewöhnliche Stellplätze auf dich.

Du kannst etwa auf der Alpaka-Weide campen, auf einem Bauernhof oder Weingut.

Auch in großen Gärten bieten Privatpersonen Stellplätze an.

Im Clip: Projkettraum Campingbus.

Anzeige

Microcamping ist wie Couchsurfing - nur eben mit Zelt oder Camper: Dabei bieten Privatleute kleine Stellplätze auf ihrem Grundstück an. Oft findest du über diesen Campingtrend unbekannte Paradiese wie den verwunschenen Obstgarten, einen Bauernhof oder einen kleinen See. Wie Microcamping abläuft und wie du buchst, das erfährst du hier.

Wie Couchsurfing: Camping bei Privat

Camping boomt und Campingplätze sind oft überfüllt. Reihe an Reihe stehen - darauf hast du keine Lust? Wer sich nach einem ursprünglichen und außergewöhnlichen Platz zum Camping sehnt, der sollte Microcamping ausprobieren. Dabei übernachtest du auf dem Grundstück von Privatleuten und zahlst dafür einen zuvor vereinbarten Betrag.

Der Campingtrend boomt. Dahinter steckt ein schöner Gedanke: Menschen teilen ihre Lieblings-Orte mit anderen Menschen. Der Platz hat einen persönlichen Charme - und du brauchst keine Angst haben, dass du in der Nacht vertrieben wirst. Denn du hast den Platz gebucht und stehst nicht heimlich dort. Microcamping bietet endlich eine Alternative zum Wildcamping

Dafür musst du nicht ziellos durch die Gegend fahren und bei fremden Menschen klingeln. Die Vermittlung funktioniert ähnlich wie bei Airbnb und Couchsurfing. Es gibt Plattformen, die Anbieter:innen und Camper:innen verbinden. Dabei gibt es Stellplätze für Zelte, Wohnmobile, Bullis, PKW mit Dachzelt und Wohnwagen.

Anzeige

Anzeige

Diese außergewöhnlichen Plätze zum Camping erwarten dich

Beim Microcamping findest du Plätze abseits des Massentourismus - zum Beispiel diese:

auf der Wiese

auf einer Lichtung

am See

am Fluss

am Waldrand

auf dem Weingut

auf dem Bauernhof

auf dem Alpakahof

an der Schafsweide

an Pferdeweide

am Radweg

auf altem Fabrikgelände

Bei Instagram entdeckt: Camping mit Aussicht

Anzeige

Wie viele Stellplätze gelten als Microcamping?

Wer privat Campingplätze anbietet, muss Bestimmungen beachten. Campingplatzverordnungen regeln die einzelnen Bundesländer. Laut Bundesverband für Microcamping gilt meistens die Drei-Stellplatz-Regel. Das heißt: Damit Privatleute mit ihren Grundstücken nicht als Campingplatz eingestuft werden, dürfen sie höchstens drei Stellplätze anbieten.

Suche nach Microcamping leicht gemacht

Starte deine Suche im Internet. Hier gibt es verschiedene Portale über die du schöne Microcamping-Stellplätze findest. Dazu zählen etwa: "Landreise", "vanlifelocation", "You and a View", "Camperland", "Landvergnügen", "Campspace", "AlpacaCamping" und "Zeltzuhause".

Meistens gibt es eine Suchmaske, in der du dein gewünschtes Reisedatum, die Anzahl der Personen und die Region eingeben kannst. Und die Preise? Oft gibt es schon Optionen ab fünf Euro die Nacht. Standard sind aber eher 10 bis 15 Euro für die Übernachtung. Natürlich gibt es auch exklusive Varianten, die mehr kosten.

Anzeige

Anzeige

Wie ist das mit WC Strom und Service ?

Generell darfst du beim Micorcamping eher den Grundsatz erwarten: Back to the basics. Ob es Strom, WC und Duschmöglichkeiten gibt, hängt ganz von den Gegebenheiten vor Ort ab. Achte auf die Angaben bei der Buchung und frage im Zweifel nach. Viele Stellplätze sind in der Natur - und Stromanschluss etwa ist nicht möglich. Auch ein WC gibt es dort meistens nicht.

Manchmal ist eine Kompost-Toilette vorhanden oder du kannst das WC im benachbarten Haus nutzen. Es gibt aber auch Stellplätze, die nur für Camper:innen mit eigener Toilette vorgesehen sind. Manche Leute bieten aber auch gerne Service an und du kannst etwa ein Frühstück bekommen.

Lerne neue Lebensweisen kennen

Auch eine Führung über den Bauernhof ist oft interessant - und manche Anbieter:innen von Microcamping bieten das gerne an. Beim Microcamping kannst du interessante Leute treffen und ihre Lebensweise kennenlernen, wenn du daran interessiert bist. Auch kulinarisch kann Microcamping ein Highlight sein mit regionalen Produkten.

Teils gibt es auch die Möglichkeit gegen Mithilfe auf dem Hof oder Grundstück, kostenlos zu übernachten.

FAQ