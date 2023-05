Blühender Garten im Frühling: Diese Pflanzen blühen im Mai!

Hortensie : Blüht in den Farben violett, weiß und rosa von Mai bis September. Die Pflanze braucht viel Wasser und gedeiht gut im Halbschatten.

Ranunkel : Blüht in Gelb, Orange, Rot, Rosa und Weiß von April bis Ende Juli. Gedeiht in Töpfen, Blumenkästen, im Beet und macht sich sogar als Zimmerpflanze gut. Frost verträgt die Blume nicht. Bei guter Pflege kann sie aber mehrere Jahre überdauern.

Klatschmohn : Die hauchdünne rote Blüte ist für viele das Zeichen, dass die warme Zeit endlich da ist. Klatschmohn blüht im Mai und Juni. Oft wächst das Ackerkraut auch am Wegesrand. Klatschmohn ist eine heimische Pflanze, die es seit der Jungsteinzeit gibt.

