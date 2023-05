Bezahlen im Urlaub: Diese Zahlungsmittel solltest du dabei haben

Das Wichtigste in Kürze Bezahlen im Urlaub: Mit der neuen Girokarte könnte Bezahlen im Ausland künftig schwer werden, da sie in vielen Geschäften nicht akzeptiert wird.

Welche Karten sollte man dabei haben? Braucht es die überhaupt? Oder reicht das gute alte Bargeld? Wir zeigen es dir hier

In dem Artikel erfahrt ihr außerdem, wie sich die typischen Karten voneinander unterscheiden.

Bei der Urlaubsplanung stecken wir viel Zeit in die Recherche von Flügen, Hotel, Aktivitäten und Co. Doch ein Punkt den man nicht unterschätzen sollte, ist die Bezahlung vor Ort. Wer uninformiert die Koffer packt, könnte im Urlaubsland unschöne Überraschungen erleben. Denn: In Deutschland stellen 2023 viele Banken auf neue Girokarten um und verlieren die Maestro-Funktion. Daher werden diese noch nicht überall akzeptiert.

Bezahlen im Urlaub: Nur Bares ist Wahres?

Dieser Spruch ist nach wie vor in vielen Köpfen verankert. In Sachen Urlaub im Ausland gilt das allerdings nur bedingt. Vielerorts (darunter zum Beispiel die USA und einige skandinavische Länder) ist das Zahlen mit Bargeld so gut wie ausgestorben. Trotzdem empfehlen Experten für die erste Taxifahrt zum Hotel oder Trinkgelder usw. eine gewisse Summe Bargeld in der Landeswährung dabei zu haben.

Nicht zu viel Bargeld auf einmal einpacken. Gerade wenn es offen sichtbar ist, könnte das Diebe anlocken.

Geld umtauschen kann im Urlaubsland günstiger sein als in der Heimat. Deutsche Banken erheben oft zusätzliche Gebühren.

Wenn ihr lieber in Deutschland Geld umtauschen wollt, solltet ihr genug Zeit einplanen. Manche Banken benötigen dafür etwas Vorlauf.

In manchen Ländern darf man kein Bargeld in Landeswährung einführen. Ob euer Reiseziel davon betroffen ist, erfahrt ihr beim Auswärtigen Amt.

Das ändert sich ab Juli 2023:

Mastercard stellt die Maestro-Funktion für neue Girokarten ein. Das heißt: Bezahlen und Abheben im Ausland ist mit der EC-Karte nicht mehr möglich. Wie lange eure bestehenden Karten ihre Gültigkeit behalten, erfahrt ihr bei euerer Bank.

Experten empfehlen für das Bezahlen im Urlaub auf mehrere Bezahlmethoden zuzugreifen. Kreditkarten sind im Gegensatz zu anderen Karten weltweit nutzbar. © dpa/tmn

Lieber auf mehrere Bezahlmittel setzen

Eine gewisse Summe Bargeld dabei zu haben macht also durchaus Sinn. Trotzdem empfehlen Experten sich nicht auf eine Zahlmethode zu beschränken, sondern mehrere zu kombinieren. Mit einer Karte könnt ihr im Urlaubsland sowohl direkt bezahlen als auch bei Bedarf Geld abheben. Informiert euch allerdings unbedingt vor Reiseantritt bei der jeweiligen Bank über die Gebühren, die beim Geldabheben vor Ort anfallen. Die können je nach Karte und Bank unterschiedlich hoch ausfallen.

Weiterer Tipp: Außerhalb der Euro-Länder können außerdem zusätzliche Wechsel-Gebühren dazu kommen. Geldautomaten bieten oft die Möglichkeit zur "Sofortumrechnung in Euro". Die Betreiber verwenden aber gerne ungünstige Wechselkurse. Experten raten davon ab diese Funktion zu nutzen. Entscheidet man sich am Automaten dagegen, nutzt die eigene Bank den amtlichen Wechselkurs.

Als nächstes erfahrt ihr, welche Kartentypen es gibt und was sie können.

Kreditkarte

Kreditkarten werden weltweit akzeptiert.

Im Voraus bestimmter Kreditrahmen.

Abrechnung erfolgt am Monatsende.

Viele Hotels, Mietautounternehmen und Co können oft nur mit Kreditkarte bezahlt werden.

Giro- oder Debitkarte

Girokarte (oder auch EC-Karte): Das Geld wird sofort vom Konto abgezogen.

Debitkarte: Das Geld wird ebenfalls direkt abgebucht. In Deutschland weniger verbreitet, im Ausland dagegen umso mehr.

In der Regel günstiger als Kreditkarte.

Nicht überall akzeptiert (vor allem außerhalb von Europa).

