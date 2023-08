Badesachen und Wasserspielzeug: Mit diesen 5 Gadgets bist du ideal vorbereitet

Das Wichtigste in Kürze Für den See bieten sich viele nützliche Gadgets an, wie z. B. eine wasserdichte Hülle für das Handy oder andere Wertsachen. So wird das Smartphone geschützt und du kannst es sogar mit in das Wasser nehmen.

Ein aufblasbares Kissen als bequeme Kopfunterlage sowie ein schnell trocknendes Handtuch aus Mikrofaser bilden weitere praktische Gadgets.

Spaßige Outdoor Spiele dürfen am Strand natürlich nicht fehlen. Hierfür eignet sich z. B. ein Spikeball-Set ideal, da das Spiel nicht nur sehr unterhaltsam ist, sondern auch leicht zu transportieren ist.

Ein Stand-Up-Paddleboard bietet dir eine großartige Möglichkeit, den See auf eigene Faust zu erkunden. Das Brett lässt sich leicht transportieren.

Gadgets können das Leben leichter machen - auch beim Ausflug an den See. Neben einer nützlichen Hülle für das Smartphone gibt es auch viele weitere Spiel-Sets oder anderes Equipment für den See. Wir zeigen dir, welche Anschaffung sich lohnt.

1. Schutz für das Handy

Jeder kennt es - bei einem Ausflug an den See oder an den Strand ist das Handy vielen Gefahren ausgesetzt, wie z.B. dem vielen Wasser oder lästigen Sandkörnern. Dafür gibt es aber eine einfache Lösung: eine wasserdichte Handyhülle. Sie ist sehr praktisch, da dein Smartphone auf diese Weise nicht nur vom Wasser geschützt ist, sondern die Nutzung des Handys auch weiterhin möglich ist. Du kannst sogar das Handy in den See zum Schwimmen mitnehmen, da es durch die Handyhülle ausreichend geschützt ist. Dadurch musst du dir auch keine Sorgen mehr machen, das Smartphone unbeobachtet am See liegen zu lassen. Zudem kannst du die Hülle für weitere Wertsachen ideal verwenden.

2. Aufblasbares Kissen

Eine praktische Lösung für eine fehlende Kopfunterlage, die man z.B. beim Lesen eines Buches am See braucht, bildet ein aufblasbares Kissen. Es ist gemütlich und du musst kein Strandtuch mehr zusammenfalten, um dich schlussendlich doch wieder unbequem hinzulegen.

3. Schnell trocknendes Handtuch

Für einen Tag am Strand brauchst du meist auch ein Handtuch. Jedoch kann es schnell nass werden, es muss aber auch wieder eingepackt werden. Hierfür ist ein schnell trocknendes Handtuch aus Mikrofaser natürlich eine äußerst praktische Variante. Es trocknet sehr schnell und die Tasche oder der Koffer riechen nicht mehr muffig. Eine Lösung, die sich für viele Anwendungen und Aktivitäten als nützlich erweist. Darüber hinaus ist das Handtuch platzsparend.

4. Unterhaltsame Spiele für den See

Spiele dürfen am See natürlich auch nicht fehlen. Hierfür eignet sich besonders ein Spikeball-Set. Es macht nicht nur Laune, sondern ist auch sehr leicht zu transportieren. Das Set kann man überall ganz einfach aufstellen und sich darüber hinaus am See hierdurch noch etwas sportlich betätigen. Spikeball wird mit einem runden Netz gespielt, das auf dem Boden platziert wird. Zwei Teams mit jeweils zwei Spielern versuchen dabei abwechselnd, den Ball auf das Netz zu schlagen, sodass er zurückspringt und vom gegnerischen Team nicht zurückgespielt werden kann. Das Spiel garantiert Spaß für die ganze Familie.

Für den See oder den Strand gibt es eine Menge weitere unterhaltsame Outdoor-Spiele, die du in diesem Artikel nachlesen kannst.

5. Stand-Up-Paddleboard

Eine aktive sowie unterhaltsame Art und Weise einen See zu erkunden bietet ein Stand-Up-Paddleboard. Diese Boards sind schnell sowie einfach zu erlernen und sind eine großartige Möglichkeit, die ruhigen Gewässer des Sees selbstständig zu erforschen. Hierfür kannst du entweder ein aufblasbares Paddleboard verwenden, das dann sehr leicht zu transportieren ist, oder dich für ein festes Brett entscheiden, das du z.B. auf deinem Auto befestigen kannst.