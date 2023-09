Auch nach dem Verfallsdatum: 10 Lebensmittel die du noch sicher danach essen kannst

Wie frisch ist Fleisch in Schutzatmosphäre?

"Unter Schutzatmosphäre verpackt", heißt es auf den eingeschweißten Fleischschalen an der Selbstbedienungstheke. Doch was bedeutet das eigentlich? Und ist das fertig verpackte Fleisch wirklich so frisch, wie scheinbar versprochen?