An heißen Sommertagen zu Hause Energie und Geld sparen – So geht's

Das Wichtigste in Kürze Wieso ist Energie sparen im Sommer so wichtig? Auch an Sommertagen wird nämlich viel Strom verbraucht.

10 praktische Energiespar-Tipps für den Sommer: Neben dem korrekten Lüften und einem geeigneten Hitzeschutz zeigen wir euch weitere Tricks, deinen Energieverbrauch zu reduzieren.

Anzeige

Im Winter achten Viele auf ihren Energieverbrauch, um vor allem beim Heizen Geld zu sparen. aber auch in den heißen Sommermonaten kann es sein, dass du zu viel Strom verbrauchst und draufzahlen musst. Hier erfährst du praktische Tipps & Tricks, wie du deinen Strom-, Wasser- und Gasverbrauch reduzieren kannst.

Warum ist Energiesparen auch im Sommer wichtig?

Heizen im Sommer? Warum das?! Im Sommer bleibt die Heizung zwar in der Regel aus - trotzdem kannst du an vielen Stellen Energie sparen und auf die Weise viel Geld sparen. Während der Sommermonate wird in Haushalten häufig unnötig Energie verbraucht, ohne dass du es merkst. Auch heiße Sommertage können nämlich die Stromkosten in die Höhe treiben - in dem du beispielsweise durch Klimaanlagen und Ventilatoren mehr Strom verbrauchst und dein Wasserverbrauch steigt.

Anzeige

Anzeige

Mit einer Balkon-PV-Anlage sparst du Strom und Geld Clip Der eigene Strom von Daheim Angeblich soll man 100 Euro im Jahr durch einen Energiewechsel einsparen können. Mini-Solaranlagen könnten zum Beispiel für die zukünftige Stromversorgung eine immer relevantere Alternative darstellen. Können diese aber auch einen ganzen Haushalt decken? 12:43 Min

Ab 12

9 praktische Stromspartipps für den Sommer

Erfahre hier, wie du diese Energiekosten reduzieren kannst:

Verwende Ventilator statt Klimaanlage : Mobile Klimaanlagen scheinen die perfekte Lösung für heiße Sommertage zu sein, erweisen sich jedoch oft al enttäuschend . Besonders bei großen Räumen sorgen Klimaanlagen nicht für den gewünschten Effekt, treiben dafür aber die Stromrechnung stark in die Höhe. Ein Ventilator hingegen sorgt für kühle Luft und kostet dich zudem deutlich weniger - im Schnitt etwa 5 Euro pro Jahr .

Hitzeschutz für die Wohnung : Am besten lässt du die Hitze erst gar nicht in deine Wohnung. Fenster-Rollos und Markisen auf dem Balkon oder der Terrasse tragen dazu bei, dass sich deine Innenräume langsamer aufheizen.

Korrekt lüften : Fenster tagsüber geschlossen zu halten, ist nur dann sinnvoll, wenn die Außentemperatur höher ist als innen. Am frühen Morgen und am Abend ist Lüften besonders effektiv, denn nur dann ist eine Abkühlung auch wirklich möglich. Öffne dafür die Fenster so weit wie möglich, um möglichst viel Luft in deine Räume zu bekommen.

Lüften, wenn es kühl ist: Während im Winter kurzes Stoßlüften angesagt ist, kannst du die Fenster im Sommer auch bis zu 25 Minuten am Stück offenlassen - und auch gerne die ganze Nacht . Achte nur darauf, sie rechtzeitig zu schließen , bevor die stickige Sommerhitze in die Wohnung kommt.

Nutze Sonnenstrahlen anstatt eines Trockners. W enn du deine Wäsche sogar schneller in der Sonne trocknen kannst.

Strom sparen bei Elektrogeräten: Achte z. B. bei deinem Computer darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit das eingebaute Kühlsystem richtig arbeiten kann - das spart nämlich Strom. Beim Kühlschrank ist es ratsam, die Tür nicht zu lange offen zu lassen, damit nicht zu viel kalte Lust entweicht, die der Kühlschrank dann nachproduzieren muss.

Im Urlaub oder über Nacht den Standby-Modus ausschalten: Sogar im Standby-Modus verbrauchen Computer, Fernseher & Co. weiter Strom. Während du z.B. am Strand liegst, gönne auch deinen Elektrogeräten eine Pause. Damit verhinderst du zusätzlich, dass die Geräte im Sommer Wärme abgeben. Elektrogeräte nachts ausschalten: Stromfresser wie Fernseher , Computer, Konsolen WLAN-Router, Drucker oder ungenutzte Geräte in der Küche wie Mikrowelle, Kaffeemaschine & Co. schaltest du nachts am besten ab.

Solarlichter für Balkon & Garten : Es gibt mittlerweile viele Geräte, die über Solarenergie funktionieren. Neben Lichterketten und Lampen sind auch Mini-Lautsprecher oder Springbrunnen mit Solarzellen ausgestattet. Damit sparst du Strom und benötigst nicht einmal eine Steckdose oder Batterie .

Stecker von Elektrogeräten nach der Benutzung aus der Steckdose ziehen: Auch ohne Stromquelle verbrauchen Stromkabel Energie. Bei einigen Geräten kann sich das aufhäufen.

Anzeige

3 Tipps zum Wasser- und Energiesparen

Mit diesen Tipps sparst du nicht nur Energie, sondern auch noch viel Geld! Denn nicht nur im Winter sollten wir uns um die Heizung kümmern. Was Viele nicht wissen: Auch wenn Heizkörper während der Sommermonate in der Wohnung kalt bleiben, verbraucht eine strombetriebene Heizungspumpe weiterhin Energie. Wenn es dir möglich ist, deine Heizungsanlage selbst zu steuern, schalte die Heizungspumpe aus oder stelle sie auf Sommerbetrieb.

Anzeige

Anzeige

Beim Duschen Geld sparen

Kalt statt warm duschen: Im Sommer ist eine kalte Dusche eine effektive Abkühlung. Achte aber auch beim Wasserhahn darauf, weniger warmes Wasser zu verbrauchen. Denn es muss extra erwärmt werden, was wiederum Energie verbraucht. Außerdem können Spar-Duschköpfe deinen Wasserverbrauch noch weiter senken.

Pflanzen gießen - aber richtig!

Pflanzen korrekt wässern: Besonders an heißen Tagen brauchen Pflanzen im Garten und auf dem Balkon ausreichend Wasser. Gieße sie daher schon früh am Morgen. Mit Hilfe von Mulch musst du sie weniger bewässern, weil du damit die Feuchtigkeit im Boden hälst. Verteile dazu einfach eine Schicht Mulch auf dem Boden. So sparst du beim Wasserverbrauch und hilfst der Pflanze, die Feuchtigkeit zu halten.