"All Inclusive" Urlaub: Diese Tipps und Tricks solltest du wissen

All-Inclusive - auf den ersten Blick klingt das doch immer traumhaft: Schlemmen bis zum Umfallen, ohne Mehrkosten. Aber ist das tatsächlich immer so? Oder müssen Reisende auf versteckte Kostenfallen achten? Erfahre hier mehr zum Thema.

All Inclusive ("Alles inklusive") ist die Bezeichnung für eine Verpflegungsart während eines Reiseaufenthalts, üblicherweise in einem Hotel oder im Zusammenhang mit einer Pauschalreise. All Inclusive schließt üblicherweise, nebst allen Mahlzeiten, auch alle ortsüblichen alkoholischen und alkoholfreien Getränke ein. Importierte Getränke, wie die meisten Weine und Spirituosen, müssen in den meisten Fällen extra bezahlt werden, ebenso wie Essen à la Carte.

In Reiseunterlagen wird "All inclusive" oft mit AI abgekürzt. Abgesehen von den servierten Mahlzeiten der Vollpension, werden darüber hinaus normalerweise noch Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie Snacks rund um die Uhr, manchmal auch noch ein Mitternachtsbuffet und Cocktails angeboten.

Aber Vorsicht: Achte bei deiner Reiseplanung darauf, welche die beliebtesten Reiseziele für den Urlaub 2023 sind. So kannst vermeiden, dass du in überlaufene Hotels kommst.

Die Unterschiede bei der All Inclusive-Verpflegung

Verschiedene Unternehmen und Hotelketten bieten Abwandlungen des normalen All inclusives an. So gibt es in verschiedenen Hotels eine so genannte "Verwöhnpension". Diese beinhaltet meist nur ein Tischgetränk und nachmittags Brotzeiten.

In zielgruppenausgerichteten Hotels und Hotelketten ist die Definition oft der Hauptzielgruppe angepasst. So gibt es in der auf Familien spezialisierte Gruppe der Familienhotels unter anderem "All inclusive soft". Dann sind alkoholische Getränke, wie Cocktail-Klassiker nicht dabei. Außerdem bietet man die Variation "All inclusive Premium". Dadurch wird Familien eine kalkulierbare Rundumversorgung angeboten.

Das heißt, "All Inclusive" ist nicht überall gleich. Deshalb empfiehlt es sich, immer vor der Buchung das Kleingedruckte zu lesen, um unerwartete Überraschungen wie eine überhöhte Rechnung zu vermeiden.