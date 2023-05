5 Lieblingsziele: Kai Böcking gibt Tipps für günstige Fernreisen

Das Wichtigste in Kürze Reise-Reporter und Fan von Abenteuer-Urlaub, Kai Böcking, war schon in vielen Ländern der Welt unterwegs.

Traumziel, aber bezahlbar : Er zeigt, welche Reisen in der Nähe und Ferne gut machbar sind und was für ein Budget für Flug und Unterkunft du planen musst.

Das sind die Top 5: Der Westen der USA, Safari in Südafrika, Hausboot-Tour in Deutschland und die Städte Orlando und Macau.

Anzeige

Bezahlbare Traumreisen: Kai Böcking ist für "Abenteuer Leben" auf der ganzen Welt unterwegs. Doch welche Traumreisen sind auch mit kleinerem Budget relativ leicht zu machen? Das verrät der Reise-Reporter in seinen persönlichen Top-5-Rangliste.

Top 5 Reiseziele nah und fern

Komm mit zu besonderen Zielen in den USA, Afrika, in Deutschland und in Asien. Klingt teuer? Die folgenden Trips sind abenteuerlich und außergewöhnlich - und trotzdem noch bezahlbar.

Anzeige

Anzeige

Mit dem Camper durch die USA

Von Los Angeles über den Grand Canyon nach Las Vegas: Diese Traumreise führt durch den Westen der USA - und zwar mit dem Camper. Reisereporter Kai Böcking mietete sich im Internet ein Wohnmobil für fünf Tage. Dafür gab er an, wo er den Camper abholen möchte und was sein Ziel ist.

650 Euro pro Person kostete die Reise ohne Flug. Tipp: Nimm dir direkt mehr Zeit. Denn die Strecken im Westen der USA sind weit und so wird der Trip entspannter.

In fünf Tagen will der Reise-Reporter 1.600 Kilometer fahren. Das ist ambitioniert. An folgenden Highlights stoppt er:

An den Sunset Cliffs in San Diego gibt es spektakuläre Küstenblicke

Im Joshua Tree National Park gibt es Wüsten-Feeling. Den Campingplatz online reservieren und Lebensmittel mitbringen.

Der Grand Canyon ist die größte Schlucht der Welt.

Der Hoover Staudamm ist ein großes Gewässer zwischen Nevada und Arizona.

In Las Vegas gibt es Hotels der Superlative, Shows und natürlich jede Menge Casinos.

Anzeige

Safari-Tour in Südafrika

Ab in die Wildnis von Südafrika. Von einer Safari träumen viele Menschen. Kai Böcking schaute, wie er sich der Traum erfüllen kann (siehe Clip) und wo es die Big Five gibt. Das sind fünf Wildtiere in Afrika: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard.

Flüge nach Johannesburg gibt es für rund 1.000 Euro. Mietwagen mit Vier-Rad-Antrieb kosten rund 400 Euro pro Woche.

Im Pilanesberg National Park kannst du auf einem Campingplatz übernachten, zum Beispiel in einem gemieteten Wohnzelt für rund 80 Euro pro Nacht inklusive Frühstück und Abendessen. Im Versorgungszelt kochen die Gäste auch selbst.

Geführte Touren gibt es ab rund 70 Euro. Am frühen Morgen und am späten Nachmittag ist die Chance auf Tiersichtungen besonders hoch. Du kannst auch mit dem eigenen Fahrzeug durch den Park fahren. Dafür brauchst du eine Erlaubnis. Und dann heißt es, Augen auf! Vieleicht siehst du dann wilde Tiere ganz nah.

Anzeige

Anzeige

Mit dem Hausboot durch Meck-Pomm

Du willst eine richtig gute Zeit haben, aber nicht fliegen? Dann chartere ein Hausboot und schippere mit Freunden und Familie über die Seen von Mecklenburg-Vorpommern.

Die Mecklenburger Seenplatte heißt auch Land der tausend Seen. Dort gibt es die größte zusammenhängende Seenlandschaft Mitteleuropas.

Es gibt verschiedene Portale im Internet, die Hausboote vermieten. Die Preise variieren nach Größe und Ausstattung der Boote. Kapitänin und Kapitän kann meistens jeder über 16 Jahre sein. Fürs Steuern brauchst du keinen Führerschein, nur eine Einweisung und du musst gewissen Sicherheitsregeln kennen - etwa, wie du eine Sicherheitsweste anlegst.

Reisereporter Kai Böcking testete folgende Tour: 150 Kilometer in fünf Tagen Dabei überquerte er mit seiner Crew unter anderem den Kleinen Palitzsee, Canower See, Labussee, Vilz See, Mössensee, Zotzensee, die Kleine Müritz und die Müritz.

Was einen auf der Tour erwartet? Sprünge in den See, Koch-Sessions an Bord, Steuer-Streitigkeiten und das Teamwork wird in den engen Schleusen auf die Probe gestellt.

Was du noch rechnen musst: Das Ankern am Anlegeplatz kostet zusätzlich rund 60 Euro pro Nacht.

Orlando: Freizeitparadies in Florida

Orlando liegt im US-Bundesstaat Florida und gilt als die Welthauptstadt des Spaßes. Zu Recht, findet Reise-Reporter Kai Böcking.

Du kannst dort zahlreiche Attraktionen besuchen: Wasserparks, Tierparks, Achterbahnparks und sogar einen Harry Potter Park. mit einem Nachbau der Filmkulisse und Fahrattraktionen.

Tipp: Im einfachen Motel absteigen und nicht in den teuren Hotels innerhalb der Freizeitparks. Denn: Wer Orlando besucht, ist ohnehin meist den ganzen Tag unterwegs und verbringt nicht viel Zeit im Hotel.

Woran du denken solltest: Miete ein Auto. Die einzelnen Parks liegen weit auseinander. Und wenn du Entspannung vom Trubel brauchst, fährst du einfach an einen der schönen Strände.

Der Flug dauert 10 bis 11 Stunden. Es gibt bereits Flüge ab etwa 500 Euro.

Macau: Stadt der Glücksspiele

Macau ist das Las Vegas des Ostens. Dort reiht sich ein Casino ans nächste. Überall kannst du dem Glücksspiel frönen und den Mix aus chinesischer und europäischer Kultur erleben.

Die Stadt ist nur halb so groß wie Bremen und lässt sich gut zu Fuß erkunden. Macau oder auch Macao ist eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China und liegt nah bei Hongkong. Zu Macau gehört eine Halbinsel und mehrere Inseln. Macau war einst übrigens eine portugiesische Kolonie.

Der Flug dauert rund 14 Stunden. Es gibt ihn ab etwa 1.400 Euro. Eine Woche im Mittelklassehotel kostet pro Person um die 450 bis 650 Euro. Wichtig: Checke die aktuellen Einreisebestimmungen.

Das beliebteste Spiel in Macau heißt Barracat, auch Baccara genannt. Es ist ein Kartenspiel, das dem Spiel Siebzehn und Vier ähnlich ist. Tipp: Setze dir ein Geldlimit im Vorfeld. Schließlich möchtest du noch Geld für die anderen Attraktionen der Stadt haben.

Du kannst etwa eine Gondelfahrt durch ein künstlich aufgebautes Venedig unternehmen. Ein weiteres Highlight ist das "Golden Reel": ein Riesenrad in Form einer Acht. Es ist 130 Meter hoch.

Noch nicht genug Glück gehabt auf deiner Traumreise? Dann schlängele dich durch die Straßen von Macau und stoppe an einem der Stände mit Glückskeksen.

Beeindruckende Architektur: die Skyline von Macau. © Getty Images/iStockphoto

Häufige Fragen