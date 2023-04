Das Original

Eine Limette waschen und von den Enden befreien. Dann den Strunk entfernen und in 8 - 12 Stücke zerschneiden - je kleiner die Stücke desto mehr Saft geben sie ab. Dann die Limette mit dem Zucker in einen Cocktailshaker geben und zerdrücken. Als nächstes kommt das Eis mit dem Zuckerrohrbrand dazu. Schütteln und in das Becherglas geben. Auch beim originalen Caipirinha gilt die James Bond-Regel: geschüttelt, nicht gerührt.