Chips aus Wurst - was steckt dahinter?

Michael und Manuel haben die Fleisch-Chips erfunden und mit dieser Idee sogar schon Aufträge von Großkunden an Land gezogen. Doch was steckt in den Chips, wie werden sie hergestellt und wie schmecken die außergewöhnlichen Chips? Abenteuer Leben hat die Erfinder besucht und hinter die Kulissen geschaut.