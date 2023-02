Falscher Hase - klassisch

Backofen auf 165° (Umluft 180°) vorheizen. Brötchen grob reiben. Die Zwiebel klein würfeln. Tipp: Zwiebeln in der Butter andünsten und dann abkühlen lassen, bevor sie in die Hackmasse kommen. Das Hackfleisch mit Semmelbröseln, angedünsteten Zwiebeln, Schuss Wasser und Senf in eine große Schüssel geben, die rohen Eier aufschlagen zugeben, dann die Masse kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und verkneten. Die Masse zur Kugel formen, um die Luft raus zu schlagen. Dann rollen und so einen länglichen, ovalen Laib formen. Dann vorsichtig die gekochten Eier in die Mitte der Masse eindrücken und die Masse sanft darüber ziehen. Dann noch mal rollen. Tipp: Mehrere kleinere Hackbraten mit jeweils nur einem Ei als Füllung formen. So werden sie im Ofen schneller gar.